cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Bund kauft Qualitäts- und Risikomanagement für 20 Millionen ein
Quelle: Depositphotos

Bund kauft Qualitäts- und Risikomanagement für 20 Millionen ein

Der Bund hat Fachkräfte für den Bereich Qualitäts- und Risikomanagement gesucht und zehn Unternehmen für den Bezug dieser Leistungen bis 2031 ausgesucht. Das maximale Kostendach beträgt 20 Millionen Franken.
18. März 2026

     

Der Bund investiert derzeit viel in die digitale Transformation seiner Strukturen und beschafft sich dafür Expertenwissen im Qualitäts- und Risikomanagement (QRM) für Informatikvorhaben. Konkret geht es um einen grossen Zuschlag für einen Rahmenvertrag, der im Rahmen einer WTO-Ausschreibung jüngst vergeben wurde, wie die Bundeskanzlei (BK) verkündet. Der Rahmenvertrag ermögliche allen Ämtern der zentralen Bundesregierung, bei Bedarf rasch auf passende Fachleute zugreifen zu können, wie die BK weiter schreibt.

Der maximale Kostenrahmen bis 2031 für die Leistungen beträgt 20 Millionen Franken, es gibt zehn Zuschlagsempfänger. Der Bund kann die Leistungen unter diesen selbst aufteilen und nach Bedarf beziehen, es gibt keine Pflicht, die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Wird das Kostendach nicht aufgebraucht, behält man es sich vor, die Rahmenverträge um maximal zwei weitere Jahre zu verlängern. Eine Erhöhung des Kostendachs ist ausgeschlossen, wie weiter betont wird.


Im Rahmen der Ausschreibung "QRM-26" sind 14 Angebote eingegangen. Die zehn Zuschlagsempfänger aus diesen sind: Amstein + Walthert Progress, Baeriswyl Tschanz & Partner, BEG Impact, BKI, CSP AG Competence Solutions Projects, Eraneos Switzerland, Ernst & Young, Ironforge Consulting, Linkin und Rexult. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Bund bleibt trotz Panne in Basel-Stadt auf Kurs beim E-Voting

 11. März 2026 - Im Kanton Basel-Stadt konnten aufgrund von Problemen die via E-Voting eingegangenen Stimmen nicht gezählt werden. Der Vorfall soll nun untersucht werden, die grundlegende Strategie wird deshalb aber nicht geändert.

Bundesrat will Zusammenarbeit bei digitaler Transformation

 9. März 2026 - Gemeinsame Lösungen, von denen mehrere Bundesämter profitieren, statt Gärtchendenken: Der Bundesrat wünscht, dass künftig alle grösseren Digitalisierungsprojekte der Bundesverwaltung auf Synergien geprüft werden.

Bundesrat plant neue Gesetze für kritische Infrastrukturen

 20. Februar 2026 - Der Bundesrat treibt neue Gesetzesentwürfe voran, um kritische Infrastrukturen in der Schweiz besser gegen Ausfälle zu schützen und zentrale digitale Daten besser abzusichern. Bis Ende 2026 sollen die Eckwerte für zwei Vorlagen vorliegen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER