Bund stellt Finanzierung für Genfer KI-Gipfel 2027 sicher

Wenn alles läuft wie geplant, wird die Schweiz Gastgeberin des internationalen KI-Gipfels 2027. Den Willen, sich als Austragungsort zu positionieren, äusserte der Bundesrat bereits Mitte 2025, UVEK-Vorsteher Albert Rösti doppelte im Oktober 2025 dann nach. Man sei an Abklärungen rund um Durchführung und Finanzierung, so der Bundesrat. Röstis Bundesamt hätte in Zusammenarbeit mit dem EDA die Verantwortung für den AI Summit inne. Dieser würde voraussichtlich in Genf ausgetragen werden.Zumindest die Finanzierung scheint nun sichergestellt zu sein, wie einer aktuellen Mitteilung des Bundes zu entnehmen ist. Das bestehende Budget decke die Kosten, ergänzt durch Beiträge (bisher ungenannter) Dritter. Damit bekräftige man einmal mehr klar die Absicht, als Gastgeberstaat aufzutreten.Die definitive Entscheidung fällt im Rahmen des diesjährigen KI-Gipfels, der im Februar in Indien abgehalten wird (AI Impact Summit 2026). Die bisherigen Austragungsorte des Gipfels waren Grossbritannien (2023), Südkorea (2024) und Frankreich (2025). (win)