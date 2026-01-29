cnt
Bund stellt Finanzierung für Genfer KI-Gipfel 2027 sicher
Quelle: AI Summit / elysee.fr

Die Schweiz bemüht sich weiterhin, Gastgeberin für den internationalen KI-Gipfel 2027 zu werden. Die Finanzierung steht nun, entschieden wird am kommenden AI Summit in Indien.
29. Januar 2026

     

Wenn alles läuft wie geplant, wird die Schweiz Gastgeberin des internationalen KI-Gipfels 2027. Den Willen, sich als Austragungsort zu positionieren, äusserte der Bundesrat bereits Mitte 2025, UVEK-Vorsteher Albert Rösti doppelte im Oktober 2025 dann nach. Man sei an Abklärungen rund um Durchführung und Finanzierung, so der Bundesrat. Röstis Bundesamt hätte in Zusammenarbeit mit dem EDA die Verantwortung für den AI Summit inne. Dieser würde voraussichtlich in Genf ausgetragen werden.

Zumindest die Finanzierung scheint nun sichergestellt zu sein, wie einer aktuellen Mitteilung des Bundes zu entnehmen ist. Das bestehende Budget decke die Kosten, ergänzt durch Beiträge (bisher ungenannter) Dritter. Damit bekräftige man einmal mehr klar die Absicht, als Gastgeberstaat aufzutreten.


Die definitive Entscheidung fällt im Rahmen des diesjährigen KI-Gipfels, der im Februar in Indien abgehalten wird (AI Impact Summit 2026). Die bisherigen Austragungsorte des Gipfels waren Grossbritannien (2023), Südkorea (2024) und Frankreich (2025). (win)


Weitere Artikel zum Thema

Bundesrat will internationalen KI-Gipfel in Genf durchführen

 23. Oktober 2025 - Um die Schweiz auf dem internationalen Parkett in Sachen KI optimal zu positionieren, denkt der Bundesrat laut über die Durchführung des Global AI Summits – eines internationalen KI-Gipfels in Genf – nach.

USA und UK unterschreiben Abschlusserklärung des KI-Gipfels nicht

 12. Februar 2025 - Die USA stellen sich offen gegen die Regulierungsversuche der EU und unterschreiben auch deshalb die Abschlusserklärung am KI-Gipfel in Paris nicht. In der Folge verzichtete dann auch Grossbritannien auf eine Unterzeichnung.


