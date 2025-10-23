Bundesrat will internationalen KI-Gipfel in Genf durchführen

Der Bundesrat will die Schweiz in Sachen KI auf dem internationalen Parkett positionieren. Unter anderem wird darum derzeit laut darüber nachgedacht, 2027 einen internationalen KI-Gipfel in Genf abzuhalten. Dies verkündete Bundesrat und UVEK-Vorsteher Albert Rösti (Bild) im Rahmen des Digitalswitzerland Forums in Bern, wie "Blick" berichtet
In seiner Rede forderte der SVP-Bundesrat einen mutigen Umgang mit der Technologie statt einem angstgetriebenen Ansatz. Die Chancen und das Potenzial rund um KI sei riesig und die Schweiz als Forschungs- und Innovationsstandort prädestiniert, vorne mitzuspielen. Sorgen rund um KI seien zwar berechtigt, dürften das Land aber nicht lähmen und zu Überregulierung führen.
Der nun angedachte "Global AI Summit" in Genf ist aber noch nicht in trockenen Tüchern, man sei in entsprechenden Abklärungen rund um die Durchführung und die Finanzierung.
