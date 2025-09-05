Informationssicherheit Bund 2024: Keine schwerwiegenden Vorfälle

Der Bericht "Informationssicherheit Bund 2024" zeigt den Stand der Informationssicherheit in der Bundesverwaltung. Der Bundesrat hat diesen jüngst zur Kenntnis genommen und öffentlich gemacht. Die wichtigste Erkenntnis daraus: Zwar ist die Schweiz durchaus exponiert und Ziel von Cyberangriffen, zu schwerwiegenden Vorfällen ist es im Jahr 2024 laut dem Bericht dennoch nie gekommen. Laut dem Bericht dank rechtzeitiger Erkennung und konsequenter Reaktion auf Angriffsversuche. Unter anderem nennt der Bericht etwa die zahlreichen DDoS-Attacken, die während dem Besuch des Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj am World Economic Forum (WEF) in Davos und der Bürgerstock-Konferenz registriert wurden.Als wichtiger Meilensteine in der Berichtsperiode wird etwa das Inkrafttreten des neuen Informationssicherheitsgesetzes (ISG) genannt, wie auch die Aufnahme der Arbeit der Fachstelle des Bundes für Informationssicherheit (FS BIS). Letztere unterstützt und berät Behörden beim Vollzug des neuen Informationssicherheitsgesetzes.