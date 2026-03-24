Statt Office Online Server: Onlyoffice baut Sharepoint-App aus

Onlyoffice hat seine Sharepoint-App
in Version 3.1.0 veröffentlicht und damit stark ausgebaut. Erstmals können Sharepoint-Nutzer mit der Sharepoint-App PDF Dateien direkt in Onlyoffice bearbeiten, inklusive Ausfüllen von Formularen und KI gestützter Funktionen. Eine weitere Neuerung ist ein Viewer für Visio-Diagramme – eine separate Visio Lizenz wird dabei nicht benötigt. Des Weiteren können zahlreiche weitere Formate für Dokumente, Tabellen und Präsentationen mit der Software bearbeitet werden. Neu lassen sich zudem Dateien von Apples iWork-Programmen und von Hancom Office anzeigen.
Das Update verringere so die Abhängigkeit von Drittanwendungen und erleichtere die Arbeit über Software-Ökosysteme hinweg, hält Onlyoffice fest. Als weiteren Grund für den Ausbau der hauseigenen Sharepoint-App nennt Onlyoffice das angekündigte Supportende für Microsofts Office Online Server: Das Produkt geht Ende 2026 in Rente, Microsoft
Kunden sind damit praktisch zum Umstieg in die Cloud genötigt. Für Organisationen mit strengen Anforderungen an Datenresidenz und interne Infrastrukturkontrolle entstehe dadurch konkreter Handlungsbedarf, betont Galina Goduhina, Commercial Director bei Onlyoffice
: "Wer heute Sharepoint nutzt und Office Online Server ablösen muss, steht vor einer ganz praktischen Frage: Wie behalte ich meine Dokumenten-Workflows, ohne in die Cloud gezwungen zu werden?" Mit dem Update signalisiere man, dass man bereitstehe und volle Formatkompatibilität gewährleiste.
(ubi)