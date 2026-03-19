Vivaldi 7.9 'gibt dem Web seine Bühne zurück'

Der norwegische Browserhersteller Vivaldi hat Version 7.9 des gleichnamigen Browsers für Desktop-Systeme veröffentlicht. Das Unternehmen bezeichnet sein Produkt als "einen der featurereichsten unabhängigen Browser" und wartet in der neuen Version mit folgendem Hauptfeature auf: Auf Wunsch verschwindet die gesamte Bedienoberfläche der App, angezeigt wird nur noch der eigentliche Webinhalt. Das neue Feature nennt sich "UI Auto-hide". Damit, so Vivaldi
, gebe man dem Web seine Bühne zurück: "Tauchen Sie mit jedem Pixel ins Web ein".
Falls UI Auto-hide in den Einstellungen aktiviert ist, verschwinden nach dem Aufruf einer Webseite sämtliche Oberflächenelemente, darunter die Adressleiste, die Tab Bar, die Statusanzeige und sämtliche übrigen Toolbars, von denen Vivaldi üblicherweise eine ganze Menge vorzuweisen hat. Wer die Oberfläche wieder sehen will, muss nur mit dem Cursor an den Rand des nun störungsfrei angezeigten Inhalts fahren. Die neue Option ist weitestgehend konfigurierbar. So lässt sich etwa bestimmen, dass ausschliesslich die Adressleiste oder die Tab Bar ausgeblendet werden soll. Das Auto-hide-Feature kann zudem mit einem Tastenkürzel (standardmässig Ctrl F11) beliebig aktiviert oder deaktiviert werden.
Eine weitere Neuerung in Vivaldi 7.9 nennt sich Follower Tab und soll folgendes Problem lösen: Beim Durchlesen eines Artikels trifft man oft auf Links zu Seiten, die man ebenfalls gerne ansehen möchte. Üblicherweise klickt man dazu mit der rechten Maustaste auf den Link und lässt den Browser per Kontextmenü ein neues Tab öffnen – mit dem Resultat, dass man irgendwann die Übersicht über die vielen offenen Tabs verliert. Neu enthält das Kontextmenü die Option, stattdessen ein Follower Tab anzulegen. In diesem Fall wird die verlinkte Webseite im Split-View-Modus direkt neben der Ursprungsseite präsentiert. Bei jedem Klick auf einen weiteren Link der Originalseite erscheint der verlinkte Inhalt in eben diesem Follower Tab. Die Originalseite bleibt permanent angezeigt und dient, so Vivaldi
, "als Reading List, Index und Quelle, die immer dort bleibt, wo Sie sie verlassen haben".
Neben diesen beiden Hauptneuerungen erhält auch der integrierte Mail-Client mit Version 7.9 ein Upgrade. Der Mail Composer zum Erstellen einer neuen Nachricht lässt sich jetzt als separates Fenster öffnen. Ausserdem hat Vivaldi das Speicherverhalten der Mail-Komponente verbessert, was den Umgang mit umfangreichen Posteingängen deutlich beschleunigen soll.
Vivaldi 7.9 für Windows Ist ab sofort in unserer Freeware Library verfügbar
.
(ubi)