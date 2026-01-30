cnt
Vivaldi zeigt KI-Assistenten den Mittelfinger
Vivaldi zeigt KI-Assistenten den Mittelfinger

Bei Vivaldi hält man nichts von KI-Assistenten und legt beim jüngsten Browser-Release statt dessen lieber Wert auf Usability und clevere Tools.
30. Januar 2026

     

Vivaldi Technologies, das Unternehmen hinter dem gleichnamigen Browser, hat noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass man von den KI-Bestrebungen der Konkurrenz gar nichts hält. So spricht denn auch der Press Release zur jüngsten Vivaldi-Version 7.8. eine deutliche Sprache. "Während alle grossen Browser darum wetteifern, ihre Produkte mit KI-Assistenten vollzustopfen, zeigt Vivaldi diesem Ansatz den Stinkefinger!".

Während Google, Microsoft und Apple Milliarden in die KI-Integration investieren, habe Vivaldi nun die Version 7.8 des Browsers mit einer radikal anderen These veröffentlicht: Menschliche Intelligenz, gepaart mit wirklich leistungsstarken Tools sei künstlichen algorithmischen Assistenten in jedem Fall überlegen. Oder um es mit den Worten von Vivaldi-CEO Jon von Tetzchner zu formulieren: "Die gesamte Browser-Industrie löst das falsche Problem. Sie erstellen Assistenten, die filtern, was man zu sehen bekommt, und entscheiden, was man nicht sehen soll. Letztendlich wird damit die Entscheidungsfähigkeit ausgelagert. Wir hingegen entwickeln Tools, welche die Fähigkeit zum Erkunden, Vergleichen und Denken verstärken. Der eine Ansatz behandelt Sie wie einen Passagier, der andere wie einen Piloten."


Zu den angesprochenen Tools zählen beispielsweise die Möglichkeit in Vivaldi 7.8, einen Browser-Tab per Drag&Drop auf die Arbeitsoberfläche zu ziehen, worauf automatisch eine Split-Screen-Darstellung erfolgt, wobei sich beliebig viele Tabs gleichzeitig darstellen lassen. Auch lässt sich jeder beliebige Link per Rechtsklick in einen Split-Screen einbinden. Weitere Verbesserungen betreffen angepinnte Tabs, die nun Domain-Grenzen einhalten, wie auch den integrierten Mail-Client, der sich neu in allen Browserfenstern nutzen lässt.

Die Windows-Version von Vivaldi 7.8 steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)


Vivaldi 7.7 bringt anpassbare Startseite

 13. November 2025 - Mit der Version 7.7 kann der Webbrowser Vivaldi mit einer frei gestaltbaren Startseite aufwarten, die Informationen aus verschiedensten Quellen anzuzeigen vermag. Weitere Verbesserungen betreffen die Synchronisation zwischen Geräten oder das Datenschutz-Dashboard.

Vivaldi-Browser 7.6 jetzt auch auf Android und iOS verfügbar

 12. Oktober 2025 - Mit der Bereitstellung der neuen Vivaldi-Version für iOS und Android sind je nach Release verschiedene Neuerungen und Verbesserungen dazugekommen.


