Swissbrain lanciert auf KMU ausgelegtes ERP Makaris

Die Schweizer Software-Schmiede Swissbrain aus Schwerzenbach stellt ihre KMU-Software Makaris vor. Dabei handelt es sich um eine einheitliche Datenplattform, in der alle administrativen Aufgaben eines KMU bearbeitet werden können. Die Trennung von ERP, E-Commerce und Point-of-Sales sei eine historische Altlast, wie Swissbrain argumentiert. KMU würden oft mit einer Buchhaltungs-Software für die zentralen Business-Aufgaben starten, diese erfüllt in vielen Fällen aber nicht alle Anforderungen. In Folge entstehe dann gerne ein ständig wachsender Anwendungs- und Schnittstellen-Dschungel. Mit Makaris sollen alle diese Anforderungen auf einer Plattform für KMUs zur Verfügung gestellt werden. Swissbrain bezeichnet Makaris als "durchgängiges Dienstleistungs- und Handels-ERP (ohne PPS) für Schweizer Kleinbetriebe".Die Preisgestaltung sei bewusst nicht an Seats gebunden, so der Hersteller weiter. Dies, weil sich Teamgrössen in KMU verändern können und damit die Kosten ausser Kontrolle geraten können. Stattdessen setzt das Unternehmen auf drei Modelle mit unbegrenzter Nutzerzahl und unterschiedlichem Feature-Umfang für 99 (Makaris Starter), 199 (Makaris Plus) und 300 Franken monatlich (Makaris Pro).