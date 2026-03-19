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Swissbrain lanciert auf KMU ausgelegtes ERP Makaris
Quelle: Depositphotos

Swissbrain lanciert auf KMU ausgelegtes ERP Makaris

Mit Makaris präsentiert Swissbrain ein durchgängiges ERP mit planungssicherem Preismodell, das speziell für den Einsatz in hiesigen Kleinbetrieben entwickelt wurde. Die Software ist komplett Made in Switzerland, alle Daten bleiben ausserdem in Schweizer Rechenzentren, wie der Hersteller betont.
19. März 2026

     

Die Schweizer Software-Schmiede Swissbrain aus Schwerzenbach stellt ihre KMU-Software Makaris vor. Dabei handelt es sich um eine einheitliche Datenplattform, in der alle administrativen Aufgaben eines KMU bearbeitet werden können. Die Trennung von ERP, E-Commerce und Point-of-Sales sei eine historische Altlast, wie Swissbrain argumentiert. KMU würden oft mit einer Buchhaltungs-Software für die zentralen Business-Aufgaben starten, diese erfüllt in vielen Fällen aber nicht alle Anforderungen. In Folge entstehe dann gerne ein ständig wachsender Anwendungs- und Schnittstellen-Dschungel. Mit Makaris sollen alle diese Anforderungen auf einer Plattform für KMUs zur Verfügung gestellt werden. Swissbrain bezeichnet Makaris als "durchgängiges Dienstleistungs- und Handels-ERP (ohne PPS) für Schweizer Kleinbetriebe".


Die Preisgestaltung sei bewusst nicht an Seats gebunden, so der Hersteller weiter. Dies, weil sich Teamgrössen in KMU verändern können und damit die Kosten ausser Kontrolle geraten können. Stattdessen setzt das Unternehmen auf drei Modelle mit unbegrenzter Nutzerzahl und unterschiedlichem Feature-Umfang für 99 (Makaris Starter), 199 (Makaris Plus) und 300 Franken monatlich (Makaris Pro).
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(Quelle: Swissbrain)
(Quelle: Depositphotos)
Alle Modelle kommen mit einem bereits beachtlichen Fächer an Features wie Stammdatenverwaltung, Präsenzverwaltung, CRM, Auftragsmanagement, Produktdaten, Administration, E-Commerce und Logistik. Beim Plus-Paket kommt noch eine eigene Domain, ein E-Shop und ein Starter-POS dazu. Die Pro-Version bietet darüber hinaus unter anderem eine erweiterte Kasse, Schnittstellen für Drittsysteme und Anbindungen an bestehende Kassa-Systeme.


Gehostet werden alle Daten in einem Schweizer Rechenzentrum, die Software wurde vollständig in der Schweiz entwickelt. Swissbrain bietet darüber hinaus einen unterstützten Onboarding-Prozess. (win)


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