cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Google zahlt 2025 über 17 Millionen Dollar an Bugfinder
Quelle: Depositphotos

Google zahlt 2025 über 17 Millionen Dollar an Bugfinder

Google hat 2025 so viel Geld wie noch nie für gemeldete Sicherheitslücken ausgezahlt. Insgesamt gingen über 17 Millionen Dollar an mehr als 700 Forschende weltweit.
14. März 2026

     

Google zahlte 2025 im Rahmen seiner Bug-Bounty-Programme mehr als 17 Millionen Dollar an über 700 Sicherheitsforschende aus, so viel wie noch nie. Das geht aus dem Rückblick "Google VRPs in Review 2025" hervor, in dem das Unternehmen zudem von einem Plus von mehr als 40 Prozent gegenüber 2024 spricht und das 15-jährige Bestehen des Programms hervorhebt.

Zu den Auszahlungen nennt das Unternehmen auch Zahlen für einzelne Bereiche. Für Android und Google-Geräte flossen demnach über 2,9 Millionen Dollar, für Chrome 3.7 Millionen Dollar und für Google Cloud 3.5 Millionen Dollar, zudem lag die Summe für KI-Prämien 2025 bei über 890’000 Dollar. Die grösste Einzelprämien von 250’000 Dollar ging an zwei Forschende, die Logikfehler in Chromes IPC-Mechanismen mit nachgewiesener Ausnutzung fanden.


Der Suchmaschinenbetreiber nennt zudem mehrere Anpassungen am Programm, darunter ein eigenes KI-VRP und neue Prämienkategorien für KI-Funktionen im Chrome-VRP. Ausserdem startete der Konzern ein Patch-Rewards-Programm für OSV-SCALIBR, ein Open-Source-Tool zum Finden von Schwachstellen in Software-Abhängigkeiten, und berichtet von mehreren bugSWAT-Live-Hacking-Events sowie der Sicherheitskonferenz ESCAL8 in Mexiko-Stadt. (dow)
(Quelle: Google)
(Quelle: Google)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

Google Maps mit grösstem Update der letzten 10 Jahre

 13. März 2026 - Googles-Kartendienst Maps wurde mit allerhand neuen KI-Funktionen erweitert, die das Auffinden von Lokalitäten wie auch die Navigation signifikant verbessern.

Google Chrome kommt 2026 auf ARM64-Linux

 13. März 2026 - Google bringt Chrome im zweiten Quartal 2026 offiziell auf ARM64-Linux-Geräte. Damit gibt es erstmals eine Chrome-Version, die direkt für Linux-Systeme mit Arm-Prozessoren bereitgestellt wird.

Google Photos: Umschalter zwischen klassischer und KI-Fotosuche

 11. März 2026 - Ein neues Bedienelement in Google Photos ermöglicht es, blitzschnell zwischen herkömmlicher Bildersuche und der KI-gestützten Funktion Ask Photos umzuschalten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER