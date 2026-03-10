Google Meet: Meeting-Links nur begrenzt wiederverwendbar

Bisher war es möglich, in Google
Meet einen Link für ein einmal erstelltes Meeting für weitere Meetings wiederzuverwenden. Jetzt unterbindet Google diese eigentlich bequeme, aber aus Datenschutzgründen problematische Möglichkeit. Denn Meet verknüpft mit einem Meeting nicht nur den Veranstalter, sondern auch die weiteren Beteiligten und hält dabei fest, wer Meeting-Aufzeichnungen wie Gemini Notes und Aufnahmen erhält, wer am fortlaufenden Meeting-Chat in Google Chat teilnehmen kann und wer dem Meeting beitreten kann, ohne dass der Veranstalter dies manuell gutheissen muss.
All diese Informationen sind üblicherweise von Meeting zu Meeting unterschiedlich, wie Google erklärt
: *Die Wiederverwendung desselben Meeting-Codes für mehrere Veranstaltungen kann manchmal zu Unklarheiten und unerwarteten Verhaltensweisen führen, beispielsweise dazu, dass Meeting-Artefakte mit den falschen Gästen (oder gar keinen Gästen) geteilt werden." Dieses Problem löst Google jetzt wie folgt: "Wir beheben diese Unklarheit nun, indem wir jeden Meet-Videoanruf mit dem ursprünglichen Kalenderereignis verknüpfen, in dem er erstellt wurde. Dies sorgt für Vorhersehbarkeit und Transparenz darüber, welche Gäste Notizen, Nachrichten in Google Chat, Aufzeichnungen und andere Details aus der Besprechung erhalten."
Wenn ein alter Meeting-Code als Link manuell in einen neuen Termin eingefügt wird, erscheint neu eine Warnmeldung, dass in diesem Fall nur Gäste aus dem ursprünglichen Meeting die zusätzlichen Informationen aus dem Meeting, also Notizen und Aufzeichnungen, erhalten. Es ist also prinzipiell weiterhin möglich, einen bestehenden Meeting-Link nochmals zu verwenden, aber man muss sich der Konsequenzen bewusst sein.
(ubi)