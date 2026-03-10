cnt
Google Meet: Meeting-Links nur begrenzt wiederverwendbar
Quelle: Google

Google Meet: Meeting-Links nur begrenzt wiederverwendbar

Es ist in Google Meet zwar weiterhin möglich, einen bestehenden Meeting-Code für weitere Meetings erneut zu nutzen – aber es hat zur Folge, dass womöglich nicht alle Teilnehmer auf alle Informationen zurückgreifen können.
10. März 2026

     

Bisher war es möglich, in Google Meet einen Link für ein einmal erstelltes Meeting für weitere Meetings wiederzuverwenden. Jetzt unterbindet Google diese eigentlich bequeme, aber aus Datenschutzgründen problematische Möglichkeit. Denn Meet verknüpft mit einem Meeting nicht nur den Veranstalter, sondern auch die weiteren Beteiligten und hält dabei fest, wer Meeting-Aufzeichnungen wie Gemini Notes und Aufnahmen erhält, wer am fortlaufenden Meeting-Chat in Google Chat teilnehmen kann und wer dem Meeting beitreten kann, ohne dass der Veranstalter dies manuell gutheissen muss.

All diese Informationen sind üblicherweise von Meeting zu Meeting unterschiedlich, wie Google erklärt: *Die Wiederverwendung desselben Meeting-Codes für mehrere Veranstaltungen kann manchmal zu Unklarheiten und unerwarteten Verhaltensweisen führen, beispielsweise dazu, dass Meeting-Artefakte mit den falschen Gästen (oder gar keinen Gästen) geteilt werden." Dieses Problem löst Google jetzt wie folgt: "Wir beheben diese Unklarheit nun, indem wir jeden Meet-Videoanruf mit dem ursprünglichen Kalenderereignis verknüpfen, in dem er erstellt wurde. Dies sorgt für Vorhersehbarkeit und Transparenz darüber, welche Gäste Notizen, Nachrichten in Google Chat, Aufzeichnungen und andere Details aus der Besprechung erhalten."


Wenn ein alter Meeting-Code als Link manuell in einen neuen Termin eingefügt wird, erscheint neu eine Warnmeldung, dass in diesem Fall nur Gäste aus dem ursprünglichen Meeting die zusätzlichen Informationen aus dem Meeting, also Notizen und Aufzeichnungen, erhalten. Es ist also prinzipiell weiterhin möglich, einen bestehenden Meeting-Link nochmals zu verwenden, aber man muss sich der Konsequenzen bewusst sein. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Gemini schlägt beste Meetingtermine in Google Calendar vor

 27. Januar 2026 - Googles KI Gemini zieht jetzt auch im Kalender ein: In Google Calendar schlägt die Assistenz künftig auf Knopfdruck passende Meetingtermine vor – basierend auf Verfügbarkeiten, Arbeitszeiten und Konflikten der Teilnehmenden.

Google Meet: Unterlagen und Links bleiben in Chat verfügbar

 4. November 2025 - Ab 10. November stehen Nachrichten aus Google-Meet-Besprechungen automatisch in Google Chat bereit. Teilnehmende können Gespräche dort nahtlos fortführen und wiederfinden.

Google zieht Original-Meet-App den Stecker

 18. Oktober 2024 - Schluss mit unterschiedlichen Varianten von Googles Meet App. Die Original-App, früher Hangouts Meet genannt, lässt sich nicht mehr starten. Stattdessen soll man die neue Meet App nutzen, die es seit 2022 gibt und die mit Duo vereint wurde.


