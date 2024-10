Google zieht Original-Meet-App den Stecker

Google hat mit seinen Videocalling- und Chat-Apps eine komplizierte Geschichte hinter sich. So wurden 2022 die Video-App Duo und die ursprünglich Hangouts Meet genannte App unter dem alt-neuen Namen Meet zusammengeführt. Damit wollte Google eine einzige Plattform für Videokonferenzen schaffen. Allerdings gab es lange Zeit sowohl die originale Hangouts Meet App, die später in Meet umbenannt wurde, und die mit dem Duo-Code und der Duo-Community angereicherte Meet App parallel – sehr verwirrend für die Nutzerschaft.Jetzt sieht es so aus, dass Google definitiv Schluss macht mit der Original-(Hangouts)-Meet-App. Wer diese noch installiert hat und damit einen Videocall starten will, erhält ein Pop-up mit der Aufforderung, die App doch bitte zu deinstallieren und einem Link zum Download der neuen, Duo-ergänzten Meet App. Es heisst dabei ganz konkret: "Sie können diese Version der Meet App nicht mehr verwenden." Stattdessen soll man aus dem Play Store die neue Meet App beziehen. Aber: zumindest im Moment scheint im Store auch noch die Original-App verfügbar zu sein, die – siehe oben – sich aber nicht mehr starten lässt. (ubi)