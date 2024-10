Neue Admin-Tools: Google Meet ermöglicht automatisches Aufnehmen

Google Meet ermöglicht neu die Vorkonfiguration rund ums Aufnehmen und Transkribieren von Meetings via Google Meet sowie für die Gemini-unterstützte Funktion, die Notizen zum Meeting erstellt. Admins haben damit neu die Möglichkeit, diese Einstellungen standardmässig zu aktivieren. Als Meeting Host können diese Einstellungen im Kalendereintrag oder im Meeting selbst auf Wunsch deaktiviert werden. Als Teilnehmer eines Calls mit vorkonfigurierter Aufnahme oder Transkription wird man entsprechend hingewiesen, wenn man dem Meeting beitritt.Die Einstellung findet sich in der Google Admin Console unter Apps > Google Workspace > Google Meet > Meet Video Settings. Dort sind unter den drei Menüpunkten Automatic Transcription, Automatic Recording und Automatic Note taking die entsprechenden Checkboxen zu finden. Die Funktionen sind in den Google-Workspace-Lizenzpaketen Business Standard/Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard/Plus, Education Plus sowie dem Teaching and Learning Upgrade enthalten.Der Rollout startet sofort, alle Nutzer sollten innerhalb weniger Tage Zugriff auf die neuen Admin-Funktionen haben. Mehr Infos rund um die neuen Funktionen für Admins findet sich hier. (win)