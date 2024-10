US-Justizdepartement will Google zerschlagen

In den USA wird derzeit laut über die Zerschlagung von Google nachgedacht. Im August verlor Google bereits einen grossen Rechtsstreit vor einem US-Gericht , in dem die Richter entschieden, dass der Suchriese nicht nur klarer Monopolist ist, sondern diese Position auch mit fraglichen Mitteln verteidigt. Gemeint sind damit mitunter die riesigen Zahlungen, die Google Samsung und Apple jährlich überweist, um auf deren Systemen weiter die Standard-Suchmaschine zu bleiben ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Bei Apple etwa sollen die Zahlungen rund einen Sechstel des ganzen Gewinnes ausmachen (18 bis 20 Milliarden Dollar). Konsequenzen hatte der Prozess im August soweit nicht – diese sollen nun aber offenbar in einem weiteren Verfahren des US-Justizdepartements (Department of Justice, DOJ) bestimmt werden.Wie "Reuters" berichtet , denkt das DOJ nun über verschiedene Massnahmen nach. Diese umfassen neben dem Verbot der erwähnten Zahlungen für die Positionierung der Suchmaschine auch die erzwungene Abspaltung der Chrome- oder Android-Abteilungen von Alphabet. Nicht zuletzt gehe es darum zu verhindern, dass Google die über die Jahre entstandene Dominanz nun auf den KI-Bereich ausweiten kann.