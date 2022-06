Google Meet und Google Duo werden eins

(Quelle: Google)

2. Juni 2022 - Google verschmilzt seine Videotelefonie-Dienste Google Meet und Google Duo zu einer einheitlichen Lösung. Im Laufe des Monats sollen die Funktion von Google Meet auf die Duo-App übertragen werden.

Anpassen von virtuellen Hintergründen in Anrufen und Meetings

Meeting-Planung, damit jeder Teilnehmer zu einer für ihn passenden Zeit teilnehmen kann

Chat während des Meetings für mehr Interaktion

Live-Sharing von Inhalten, um die Interaktion mit allen Teilnehmern des Anrufs zu ermöglichen

Untertitel in Echtzeit, um die Barrierefreiheit zu verbessern und die Teilnahme zu fördern

Erhöhung der Teilnehmerzahl bei Videoanrufen von derzeit 32 auf 100 Personen

Integration mit anderen Tools wie Google Mail, Google Calendar, Assistant, Messages und mehr

Google schafft eine einheitliche Lösung für seine Videotelefonie-Dienste: Das Unternehmen gibt per Blog-Beitrag bekannt, dass über die kommenden Wochen Google Meet und Google Duo zu einer einheitlichen Lösung verschmelzen werden. Hierfür wird das Unternehmen laut eigenen Angaben alle Meet-Funktionen zur Duo-App hinzufügen. Im Laufe des Monats wird die Duo-App also um folgende Funktionen erweitert:Google verspricht weiter, dass die bisherigen Dienste der Duo-App weiterhin bestehen bleiben, so dass die Verschmelzung das Beste aus beiden Welten bietet. Die Integration von Google Meet auf die Duo-App wird auch eine Namensänderung mit sich bringen: Der Dienst wird in Google Meet umbenannt und Google Duo wird im Laufe des Jahres von der Bühne verschwinden. (rf)