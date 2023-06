Verbesserter Bild-in-Bild Modus bei Google Meet

(Quelle: Google)

8. Juni 2023 - Google verbessert bei Meet den Bild-in-Bild-Modus für eine bessere Usability. Die Neuerungen werden in den nächsten Tagen ausgerollt.

Googles neuestes Update für die Videokonferenzsoftware Meet soll den Bild-in-Bild-Modus nützlicher machen. So wird es möglich, in anderen Fenstern auf dem Desktop zu arbeiten, ohne auf wichtige Meet-Steuerungen verzichten zu müssen. Laut Googles Ankündigung werden die neuen Funktionen bei der Verwendung von Google Meet über den Chrome-Browser verfügbar sein und in den nächsten Wochen für alle Nutzer ausgerollt werden.Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, die virtuelle Hand zu erheben. Ausserdem kann der Text-Chat ebenfalls als Bild-in-Bild über anderen Anwendungen genutzt werden. Ausserdem implementiert Google eine bessere Unterstützung für die Grössenänderung des Fensters und flexiblere Layouts. Zu guter Letzt kann auch das Konferenz-Fenster während der Bildschirmfreigabe freier platziert werden. (adk)