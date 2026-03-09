cnt
Neue Features für Windows Terminal
Quelle: Microsoft

Neue Features für Windows Terminal

Windows Terminal ist in Version 1.24 mit diversen Verbesserungen erschienen. Und fast auch schon am Start ist Version 1.25, aktuell als Vorschau zu haben, die mit neuen Features glänzt.
9. März 2026

     

Microsofts Terminal-App für Windows wird regelmässig mit Updates und neuen Features ergänzt. Die neueste allgemein verfügbare Ausgabe von Windows Terminal ist 1.24. Sie bringt eine neue Settings-Seite für die installierten Erweiterungen, Unterstützung für zusätzliche Sprachen in der Command Palette sowie den DEC Private Mode "Synchronized Output", mit dem sich flackern und Verzerrungen auf dem Bildschirm reduzieren lassen.


Neben der stabilen Version 1.24 existiert auch bereits Version 1.25 in Form einer Vorschau. Hier sind vier Features neu enthalten, die vor allem Power User interessieren dürften. Zunächst können die Einstellungen nun durchsucht werden. Dies betrifft alle in der App selbst integrierten Einstellungen sowie Farbschemata, Profile, Erweiterungen, Optionen im Menü New Tab und Actions. Zweitens können Nutzer ihre Actions jetzt modifizieren und definieren, was beim Klick auf New Tab geschehen soll. Neu unterstützt Windows Terminal 1.25 zudem das Protokoll Kitty Keyboard, das Tastatureingaben besser verarbeiten soll. Und schliesslich ist die App in der neuen Vorschauversion in den zusätzlichen Sprachen serbisch (mit kyrillischem Alphabet) und Ukrainisch erhältlich. Dazu kommen zahlreiche kleine Verbesserungen, beispielsweise bei der Darstellung von Unicode-Zeichen, sowie wie üblich eine ganze Menge von Bugfixes. Die komplette Liste der Neuerungen ist auf Github ersichtlich. (ubi)


