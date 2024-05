Windows Terminal erhält neue Funktionen

Microsoft motzt die Terminal-App für Windows auf und stellt eine Preview-Version 1.21 zur Verfügung. Diese enthält zahlreiche Verbesserungen und eine brandneue Funktion, wie der Hersteller erläutert: "Windows Terminal Preview 1.21 führt lang erwartete Funktionen wie Buffer Restore und Fontfall Back sowie neue experimentelle Funktionen wie Scratchpad und die Möglichkeit, ein Bild als Textur zu laden, ein."Die wohl nützlichste Neuerung dürfte Buffer Restore sein. Damit lassen sich die Fenster der vorherigen Session samt Inhalt unkompliziert wiederherstellen. Microsoft dazu: "Windows Terminal kann sich jetzt den Inhalt des Bildschirms merken und ihn beim Start wiederherstellen. Um dies zu aktivieren, müssen Sie in den Starteinstellungen 'Fenster aus einer vorherigen Sitzung öffnen' auswählen." Die Buffer-Snapshots werden dazu als Virtual-Terminal-encodierter-Text innerhalb des Local-State-Verzeichnisses gespeichert, das mit dem jeweiligen User Account verbunden ist.Des Weitern kommen neue Font-Optionen, neue Einstellmöglichkeiten sowie Support für Custom Action by JSON Fragment Extensions hinzu. Die ebenfalls neue Scratchpad-Funktionalität ermöglicht es, in einem separaten Terminal-Fenster ein Textfeld zu öffnen und mit beliebigem Inhalt zu füllen. Alle Details zum neuen Terminal-Release erfährt man in den Release Notes . (ubi)