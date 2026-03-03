cnt
Google patcht Qualcomm-Zero-Day-Leck in Android
Quelle: Depositphotos

Google patcht Qualcomm-Zero-Day-Leck in Android

Mit dem Android-Sicherheitsupdate für den März 2026 behebt Google und anderen eine hochriskante Schwachstelle, die bereits aktiv ausgenutzt wird. Ausserdem enthält das Update Fixes für 10 kritische Sicherheitslecks.
3. März 2026

     

Google hat ein Security Update für Android veröffentlicht, das 129 sicherheitsrelevante Bugs beseitigen soll. Unter den damit geschlossenen Sicherheitslücken findet sich das Zero-Day-Leck CVE-2026-21385, wie Google im March 2026 Android Security Bulletin mitteilt: "Es gibt Hinweise darauf, dass CVE-2026-21385 möglicherweise in begrenztem Umfang gezielt ausgenutzt wird." Die Schwachstelle gilt mit einem cvss Score von 7.8 als hochriskant, betrifft eine Grafik-Subkomponente von 235 Qualcomm-Chipsets und basiert auf einem Integer-Überlauf respektive einem Wraparound.


Neben dieser Zero-Day-Schwachstelle umfasst das März-Sicherheitsupdate unter anderem Korrekturen für 10 kritische Sicherheitslücken in System-, Framework- und Kernel-Komponenten. Angreifer können über diese Lecks Schadcode aus der Ferne einschleusen und ausführen, erweiterte Privilegien erlangen oder Denial-of-Service-Zustände hervorrufen, ohne dass die Nutzer der Geräte dazu etwas beitragen müssen. (ubi)


