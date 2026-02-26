Happige Preiserhöhungen bei 1Password

Der Passwortmanager 1Password
erhöht seine Preise recht deutlich, wie einer entsprechenden Info-Mail an Abonnenten zu entnehmen ist, die "Heise.de" vorliegt
. Statt knapp 60 werden fürs Familienabo fortan fast 72 US-Dollar fällig. Bei der Einzellizenz ist die Preiserhöhung im Verhältnis nochmal deutlich grösser, diese wird fortan knapp 48 statt 36 Dollar kosten. Wirksam wird die Änderung ab dem 27. März 2026.
Man habe die Preise lange Zeit nie angepasst, wie 1Password argumentiert. Die nun anstehenden Preiserhöhungen werden mit einem erweiterten Feature-Umfang begründet, darunter auch KI-Features. Ob die Nutzerschaft diese Begründung für höhere Kosten durchgehen lässt, bleibt abzuwarten. Bei anderen Produkten wie Microsoft 365 reagierten die Kunden auf Preiserhöhungen aufgrund ungefragter Feature-Erweiterungen bekanntlich nicht immer mit Begeisterung.
Es ist nicht das erste Mal, dass 1Password seinen Nutzern eine einschneidende Änderung zusammen mit Anpassungen am Preismodell aufzwingt: 2022 stellte man von Betriebssystem-nativen Anwendungen für Mac und Windows auf Abo-Pflicht und Cloud-Architektur um.
(win)