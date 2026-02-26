cnt
Happige Preiserhöhungen bei 1Password
Die Abopreise für 1Password werden erhöht, womit im Speziellen die Einzellizenz im Vergleich zu heute deutlich teurer wird. Begründet wird das mit mehr Features, darunter auch KI-Funktionen.
26. Februar 2026

     

Der Passwortmanager 1Password erhöht seine Preise recht deutlich, wie einer entsprechenden Info-Mail an Abonnenten zu entnehmen ist, die "Heise.de" vorliegt. Statt knapp 60 werden fürs Familienabo fortan fast 72 US-Dollar fällig. Bei der Einzellizenz ist die Preiserhöhung im Verhältnis nochmal deutlich grösser, diese wird fortan knapp 48 statt 36 Dollar kosten. Wirksam wird die Änderung ab dem 27. März 2026.

Man habe die Preise lange Zeit nie angepasst, wie 1Password argumentiert. Die nun anstehenden Preiserhöhungen werden mit einem erweiterten Feature-Umfang begründet, darunter auch KI-Features. Ob die Nutzerschaft diese Begründung für höhere Kosten durchgehen lässt, bleibt abzuwarten. Bei anderen Produkten wie Microsoft 365 reagierten die Kunden auf Preiserhöhungen aufgrund ungefragter Feature-Erweiterungen bekanntlich nicht immer mit Begeisterung.


Es ist nicht das erste Mal, dass 1Password seinen Nutzern eine einschneidende Änderung zusammen mit Anpassungen am Preismodell aufzwingt: 2022 stellte man von Betriebssystem-nativen Anwendungen für Mac und Windows auf Abo-Pflicht und Cloud-Architektur um. (win)


Studie warnt vor KI-generierten Passwörtern

 22. Februar 2026 - Passwörter, die direkt von grossen Sprachmodellen erstellt werden, können trotz Sonderzeichen und Länge vorhersehbar sein. Eine Studie sieht darin ein Sicherheitsrisiko, weil sich Muster und Wiederholungen zeigen.

Dropbox stellt Passwortmanager Passwords Ende Oktober ein

 30. Juli 2025 - Dropbox stellt Passwords im Herbst 2025 ein und rät Nutzerinnen und Nutzern, ihre gespeicherten Daten rechtzeitig zu exportieren und in einen alternativen Passwortmanager zu übertragen. Der Konzern empfiehlt konkret den Umstieg auf 1Password.

Googles Passwortmanager neu mit Passkeys auf iOS-Geräten

 20. Januar 2025 - Bisher nur auf Android-Geräten möglich, erlaubt der Google Passwortmanager jetzt auch auf iPhones und iPads ab iOS/iPadOS 17, statt Passwörtern einen Passkey zu erstellen und für den Zugang zu Websites und Apps zu nutzen.


