cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
PXL Vision und Idiap präsentieren Deepfake-Detektor
Quelle: PXL Vision

PXL Vision und Idiap präsentieren Deepfake-Detektor

Im Rahmen eines von Innosuisse geförderten Forschungsprojekt haben das Forschungsinstitut Idiap und PXL Vision gemeinsam einen Deepfake-Detektor entwickelt, um KI-Betrugsversuche bekämpfen zu können.
25. Februar 2026

     

Der Zürcher Identity-Spezialist PXL Vision und das KI-Forschungsinstitut Idiap mit Sitz in Martigny haben im Rahmen eines von Innosuisse geförderten Forschungsprojektes gemeinsam einen Deepfake-Detektor entwickelt. Das Problem liegt auf der Hand: Lösungen für die Identitätsprüfung wie die von PXL Vision arbeiten mit Gesichtserkennungs-Features, die dank dem heute allgegenwärtigen Zugang zu GenAI-Lösungen mit lebensecht wirkenden Deepfakes ausgetrickst werden können. Der Deepfake-Detektor sei ein grosser Schritt in Sachen zuverlässige Betrugsprävention bei Identifikationsprozessen, so das Unternehmen. Man sei sich aber bewusst, dass die aktuelle Situation weitere Investitionen in diesem Bereich fordern werden.


Der Erkennungsmechanismus des Detektors soll drei verschiedene Deepfake-Praktiken erkennen können: Erstens der Gesichtsaustausch, bei dem das Gesicht einer Person durch ein anderes ausgetauscht wird. Zweitens die Gesichtsnachstellung, bei der eine reale Person von Künstlicher Intelligenz imitiert wird. Und drittens soll der Detektor auch komplett synthetische Gesichter von nicht existierenden Menschen als solche erkennen können.
Der Identifikationslösung von PXL Vision arbeitet mit Selfie-Videos, uns lässt sich mit Deepfakes damit gegebenenfalls austricksen. Hier kommt fortan der Deepfake-Detektor zum Einsatz. (Quelle: PXL Vision)
(Quelle: PXL Vision)

Stand-alone-Lösung im zweiten Schritt

Die Forschungsarbeiten für den Deepfake-Detektor wurden im Frühjahr 2024 gestartet, das Resultat wurde nun als Schlüsseltechnologie in die Software-Lösung PXL Ident von PXL Vision integriert. Seit Anfang des Jahres ist das Feature für PXL-Kunden verfügbar.

Laut PXL-CEO Michael Born will das Unternehmen in einem zweiten Schritt eine Stand-alone-Lösung lancieren, mit der man sich an die gesamte Identity-Verification-Industrie richtet. Spannend sei das Produkt auch für Medienhäuser, Social-Media-Plattformen, Gerichten und weitere Bereiche, so Born. Hierfür brauche es jedoch noch weitere Entwicklungsarbeiten, wie er anfügt.
Alle vier gezeigten Gesichter sind Deepfakes. Bei manchen sieht man es besser, bei anderen weniger gut. Selbstverständlich ist davon auszugehen, dass die Qualität und damit die Gefahr weiter steigen wird. (Quelle: PXL Vision)
Idiap kann die (staatlich unterstützten) Forschungsergebnisse fortan für Whitepapers und Fachkonferenzen nutzen. PXL und seine Kunden profitieren derweil von der nun verfügbaren Technologie in der Praxis. Michael Born erklärt, dies liege in der Natur der von Innosuisse geförderten Projekte: "Der Bund setzt mit dem Projektbeitrag, der an die Research-Institute – in dem Fall an Idiap – fliesst, einen Anreiz, dass die Research-Institute wirtschaftsorientiert forschen, die Firma wiederum investiert Geld und Zeit in das Projekt, und kann im Gegenzug die Projektresultate kommerziell nutzen." (win)
Michael Born, CEO von PXL Vision: 'Der Bund setzt mit dem Projektbeitrag, der an die Research-Institute – in dem Fall an Idiap – fliesst, einen Anreiz, dass die Research-Institute wirtschaftsorientiert forschen, die Firma wiederum investiert Geld und Zeit in das Projekt, und kann im Gegenzug die Projektresultate kommerziell nutzen.' (Quelle: PXL Vision)


Weitere Artikel zum Thema

Studie warnt vor KI-generierten Passwörtern

 22. Februar 2026 - Passwörter, die direkt von grossen Sprachmodellen erstellt werden, können trotz Sonderzeichen und Länge vorhersehbar sein. Eine Studie sieht darin ein Sicherheitsrisiko, weil sich Muster und Wiederholungen zeigen.

80 Prozent sehen keinen Produktivitätsgewinn durch KI

19. Februar 2026 - Trotz Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz, können Unternehmen kaum davon profitieren. In einer Studie erklärten 80 Prozent der befragten Manager, KI habe keine Auswirkungen auf die Produktivität oder die Beschäftigung.

Youtube lanciert Tool gegen Deepfakes

 23. Oktober 2025 - Auf Youtube tauchen immer mehr Deepfakes von Kreatorinnen und Kreatoren auf. Nun startet Google mit einem Tool zur Erkennung und Entfernung solcher Fake-Videos.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER