Edge 146 verzichtet auf benutzerdefiniertes Primärpasswort

In der kommenden Version 146 von Edge, aktuell für Insider im Beta Channel erhältlich, setzt Microsoft
dem benutzerdefinierten Primärpasswort für den integrierten Passwortmanager ein Ende. Bisher war es möglich, den Passwortmanager von Edge via Windows Hello oder eben durch ein selbst definiertes Primärpasswort zu öffnen. Die zweite Möglichkeit wird nun als verwaltet erklärt und schrittweise aus dem Verkehr gezogen.
Ab Edge 146 können neue Nutzer des Browsers kein Primärpasswort mehr definieren. Für bestehende User bleibt das Feature für einige Monate weiter verfügbar, genauer gesagt bis zum 3. Juni 2026. Ab dem 4. Juni ist der Passwortmanager nur noch über gerätebasierte Authentifizierung zugänglich. In den Release Notes stellt Microsoft dies wie folgt dar: "Abschaffung des benutzerdefinierten Primärpassworts … Benutzer, die bereits ein benutzerdefiniertes primäres Passwort konfiguriert haben, erhalten eine Warnung, dass die Funktion ab dem 4. Juni 2026 nicht mehr verfügbar sein wird. Am 4. Juni 2026 werden alle Benutzer, die noch ein benutzerdefiniertes primäres Passwort verwenden, automatisch zur Geräteauthentifizierung migriert".
Der Verzicht auf das benutzerdefinierte Primärpasswort mag auf den ersten Blick irritieren. Im Grunde ist die gerätebasierte Authentifizierung per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck jedoch sicherer. Ein benutzerdefiniertes Passwort ist zudem nicht wiederherstellbar, wenn es vergessen geht, was zu erheblichen Schwierigkeiten führen kann.
(ubi)