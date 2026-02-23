cnt
Edge 146 verzichtet auf benutzerdefiniertes Primärpasswort
Quelle: Depositphotos

Edge 146 verzichtet auf benutzerdefiniertes Primärpasswort

Noch lässt sich der in Edge integrierte Passwortmanager mit einem benutzerdefinierten Primärpasswort entsperren. Ab dem 4. Juni 2026 ist damit Schluss: Microsoft setzt stattdessen auf Device-basierte Authentifizierung, etwa mit biometrischen Verfahren.
23. Februar 2026

     

In der kommenden Version 146 von Edge, aktuell für Insider im Beta Channel erhältlich, setzt Microsoft dem benutzerdefinierten Primärpasswort für den integrierten Passwortmanager ein Ende. Bisher war es möglich, den Passwortmanager von Edge via Windows Hello oder eben durch ein selbst definiertes Primärpasswort zu öffnen. Die zweite Möglichkeit wird nun als verwaltet erklärt und schrittweise aus dem Verkehr gezogen.

Ab Edge 146 können neue Nutzer des Browsers kein Primärpasswort mehr definieren. Für bestehende User bleibt das Feature für einige Monate weiter verfügbar, genauer gesagt bis zum 3. Juni 2026. Ab dem 4. Juni ist der Passwortmanager nur noch über gerätebasierte Authentifizierung zugänglich. In den Release Notes stellt Microsoft dies wie folgt dar: "Abschaffung des benutzerdefinierten Primärpassworts … Benutzer, die bereits ein benutzerdefiniertes primäres Passwort konfiguriert haben, erhalten eine Warnung, dass die Funktion ab dem 4. Juni 2026 nicht mehr verfügbar sein wird. Am 4. Juni 2026 werden alle Benutzer, die noch ein benutzerdefiniertes primäres Passwort verwenden, automatisch zur Geräteauthentifizierung migriert".


Der Verzicht auf das benutzerdefinierte Primärpasswort mag auf den ersten Blick irritieren. Im Grunde ist die gerätebasierte Authentifizierung per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck jedoch sicherer. Ein benutzerdefiniertes Passwort ist zudem nicht wiederherstellbar, wenn es vergessen geht, was zu erheblichen Schwierigkeiten führen kann. (ubi)


