cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft will Daten für 10’000 Jahre in Glas speichern
Quelle: Depositphotos

Microsoft will Daten für 10’000 Jahre in Glas speichern

Microsoft Research hat mit Silica ein Verfahren vorgestellt, das Daten per Laser in Spezialglas speichern und über mehr als 10’000 Jahre lesbar halten soll. Auf einer Glasplatte von 12 mal 12 Zentimetern sollen dabei 4,8 Terabyte Platz finden.
20. Februar 2026

     

Das Speichersystem Silica von Microsoft Research soll Daten als Laserschrift in Glas ablegen und sie über mehr als 10’000 Jahre erhalten, bei einer Kapazität von 4,8 Terabyte auf 12 mal 12 Zentimetern. Das berichtet der "Spiegel" und bezieht sich hierbei auf einen Artikel von der Fachzeitschrfit "Nature" (Paywall).

Laut Bericht werden die Daten in Form von Bits zunächst zu Symbolgruppen umgewandelt. Anschliessend schreibt ein Femtosekundenlaser die Informationen als winzige Verformungen in Quarzglas oder Borosilikatglas, die Platte ist dabei zwei Millimeter dick und wird in mehreren Schichten beschrieben, damit die gesamte Dicke genutzt werden kann.


Zum Auslesen nennt der Artikel ein automatisiertes Mikroskop. Projektleiter Richard Black beziffert die Speicherdichte auf 4,8 Terabyte auf einer Fläche von 12 mal 12 Zentimetern, was Feng Chen und Bo Wu von der Shandong-Universität mit dem Inhalt von rund zwei Millionen gedruckten Büchern vergleichen.

Chen und Wu schreiben zugleich, dass das Speichermedium noch Herausforderungen lösen müsse. Genannt werden unter anderem schnelleres Schreiben, die Herstellung in grosser Stückzahl sowie die Frage, wie Menschen leicht auf die Informationen zugreifen und sie lesen können. Gleichzeitig sprechen sie von einer "tragfähige Lösung für die Bewahrung der Aufzeichnungen der menschlichen Zivilisation" und sehen in der Entwicklung einen möglichen "Meilenstein in der Geschichte der Wissensspeicherung". (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Edge for Business wird enger mit Copilot integriert

 19. Februar 2026 - Nutzer des Microsoft-Browsers Edge for Business profitieren neu von einer engeren Integration des KI-Assistenten Copilot. Allerdings wird für die Nutzung der neuen KI-Features eine Copilot-Lizenz vorausgesetzt.

Microsoft will KI-Abhängigkeit von OpenAI reduzieren

 16. Februar 2026 - In Redmond plant man Grosses für die Zukunft der KI. Microsoft will eigene Foundation-Modelle entwickeln – das Ziel ist gemäss KI-Chef Mustafa Suleyman eine allgemeine künstliche Intelligenz (AGI) für den professionellen Einsatz.

Microsoft warnt vor Schatten-KI in Unternehmen

 13. Februar 2026 - Microsoft warnt vor autonomen KI-Agenten, die in Firmen ohne klare Regeln eingesetzt werden. Das könne Sicherheitslücken schaffen und neue Angriffsmöglichkeiten eröffnen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER