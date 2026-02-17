Meta-Tochter Manus bringt KI-Agenten in Telegram

Mit Manus Agents bringt Manus einen persönlichen KI-Agenten in Telegram und will damit Arbeitsschritte direkt aus dem Chat heraus erledigen lassen. Der Dienst steht laut dem Unternehmen ab sofort für alle Nutzer in allen Abonnementstufen bereit, weitere Messaging-Apps sollen folgen.
Der Anbieter beschreibt
die Agents nicht als einfachen Chatbot, sondern als vollwertigen Assistenten mit logischem Denken, Werkzeugen und mehrstufiger Aufgabenbearbeitung. Der Agent könne im Chat unter anderem Recherchen anstossen, Daten verarbeiten und strukturierte Resultate erstellen, etwa Berichte oder PDFs, die dann direkt im Gespräch geliefert werden.
Laut Meta-Tochter unterstützt der Agent zudem Sprache, Bilder und Dateien. Nutzer können Sprachnachrichten senden, die dann transkribiert werden, sowie Fotos und Dokumente, auf deren Basis Bearbeitungen oder Varianten erstellt werden sollen. Zudem lässt sich der gewünschte Kommunikationsstil festlegen, etwa prägnant, strukturiert oder eher konversationell, und es kann zwischen zwei Modellen gewählt werden, Manus 1.6 Max für tiefere Analysen und kreative Aufgaben sowie Manus 1.6 Lite für schnellere Alltagsaufgaben.
(dow)