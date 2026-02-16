Generation Z shoppt anders als ältere Generationen

Die Generation Z ist aber auch kritischer gegenüber den Anbietern. Nur ein Drittel bezeichnet die letzte erhaltene Bestellung laut der Umfrage als unkompliziert. Drei von fünf jungen Erwachsenen nutzen zudem Dienste, die durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Ebenso viele setzen auf kollaborative, Sharing- und Community-Funktionen. Über die Hälfte der Generation Z vertraut beim Online-Shopping darüber hinaus auf den Rat von Social-Media-Influencern. Shopping über Social-Media-Plattformen ist für die Generation Z wiederum selbstverständlich. 80 Prozent nutzen diese Möglichkeit. Über alle Altersgruppen hinweg sind es nur 59 Prozent.Laut der Umfrage in insgesamt 22 Ländern, an der in der Schweiz 1092 Personen teilgenommen haben, hat die Generation Z auch eine höhere Affinität zu Marken und Rabattaktionen. Weitere Ergebnisse finden Sie in der folgenden Tabelle: (sta)