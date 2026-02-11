cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Deep Research in ChatGPT bekommt mehr Kontrolle
Quelle: Depositphotos

Deep Research in ChatGPT bekommt mehr Kontrolle

ChatGPT Deep Research läuft ab sofort mit GPT-5.2 und erhält neue Steuerungsmöglichkeiten für die Recherche. Nutzer können die Suche gezielt eingrenzen, live verfolgen und bei Bedarf unterwegs eingreifen.
11. Februar 2026

     

Die Deep-Research-Funktion von ChatGPT nutzt jetzt GPT-5.2 und soll damit nicht nur technisch aktualisiert sein, sondern sich auch anders bedienen lassen. OpenAI zufolge geht es vor allem darum, dass Nutzer die Recherche nicht mehr nur starten und abwarten, sondern den Ablauf deutlich stärker lenken können.

Laut Unternehmen lassen sich dafür Apps direkt in ChatGPT einbinden und die Recherche auf bestimmte Websites oder Quellen begrenzen. Damit soll die Suche weniger breit streuen und sich stärker auf die Inhalte konzentrieren, die man tatsächlich sehen will, statt dass das System eigenständig durch das Web navigiert und man erst am Ende merkt, ob es die richtigen Treffer gefunden hat.


Neu ist ausserdem, dass der Prozess nicht mehr wie eine Blackbox ablaufen soll. In einem Video (weiter unten) ist zu sehen, dass Nutzer live nachverfolgen können, wo die KI gerade sucht und was sie dabei tut. Wenn die Recherche in eine falsche Richtung läuft oder sich in Details verliert, kann man laut dem Anbieter früher reagieren, die Recherche stoppen, Zwischenfragen stellen oder zusätzliche Quellen nachschieben, statt bis zum Abschluss warten zu müssen.

Auch bei der Darstellung der Ergebnisse ändert sich etwas. OpenAI zeigt eine neue Vollbildansicht für Berichte, die längere Rechercheergebnisse übersichtlicher machen und das Lesen erleichtern soll. Der Rollout startet laut dem KI-Entwickler heute und wird schrittweise für alle Nutzer freigeschaltet. (dow)



Weitere Artikel zum Thema

Claude Opus 4.6 und GPT-5.3-Codex vorgestellt

 6. Februar 2026 - Anthropic und OpenAI haben neue KI-Modelle angekündigt, die vor allem beim Programmieren und bei Aufgaben, die über längere Zeit laufen, besser helfen sollen. Beide Anbieter betonen Verbesserungen bei Planung, Zuverlässigkeit und der Arbeit mit grossen Projekten.

OpenAI bringt Codex AI für MacOS

 4. Februar 2026 - Mit der neuen App Codex, vorerst nur für MacOS erhältlich, tritt OpenAI in den Markt für Tools zur Entwicklung von KI-Agenten ein. Codex ermöglicht den Bau und die Verwaltung von Agenten im Stil von Vibe Coding.

OpenAI entfernt ältere KI-Modelle aus ChatGPT

 2. Februar 2026 - Per 13. Februar 2026 können ChatGPT-Nutzer auf verschiedene Legacy-Modelle wie GPT-4o nicht mehr zugreifen. Der Zugang für Entwickler via API bleibt jedoch weiterhin gewährleistet.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER