OpenAI entfernt ältere KI-Modelle aus ChatGPT
Quelle: Depositphotos

OpenAI entfernt ältere KI-Modelle aus ChatGPT

Per 13. Februar 2026 können ChatGPT-Nutzer auf verschiedene Legacy-Modelle wie GPT-4o nicht mehr zugreifen. Der Zugang für Entwickler via API bleibt jedoch weiterhin gewährleistet.
2. Februar 2026

     

ChatGPT-Anbieter OpenAI hat angekündigt, verschiedene ältere KI-Modelle ab 13. Februar 2026 in ChatGPT nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Betroffen sind die LLMs GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini und OpenAI o4-mini. Für die Nutzer des Chatbots bedeutet dies, dass sie nun vollständig auf die GPT-5-Familie respektive GPT 5.2 umgestellt werden. Denn zum selben Datum treten auch die Modelle GPT-5 Instant und Thinking in den Ruhestand. Von diesen Änderungen spüren allerdings nur die Nutzer des Chatbots etwas, der Zugang zu den Modellen via API bleibt weiterhin offen.


Der Hintegrund: Der Stil von GPT-5 wurde von manchen Nutzern als unpersönlich und kalt empfunden. OpenAI erwartet deshalb negative Reaktionen der User-Community auf den Rückzug der Legacy-Modelle. Mit GPT-5.1 und GPT-5.2 habe man jedoch die kreative Persönlichkeit der neueren Modelle verbessert und die Ablehnungslogik verfeinert. Damit will OpenAI helfen, die Lücke zu schliessen, die durch den Rückzug von GPT-4o & Co. entsteht. (ubi)


