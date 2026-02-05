cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Kritische Lücken in Google Looker
Quelle: Google

Kritische Lücken in Google Looker

In Google Looker wurden zwei schwerwiegende Sicherheitslücken entdeckt, die bis zur vollständigen Server-Übernahme reichen können. Betroffen ist eine Business-Intelligence-Plattform, die in vielen Unternehmen für Auswertungen und Datenzugriffe genutzt wird.
5. Februar 2026

     

In Google Looker sind zwei kritische Schwachstellen gefunden worden, die Angreifern weitreichenden Zugriff ermöglichen können. Tenable Research nennt die Lücken "LookOut" und schreibt, Looker werde von mehr als 60'000 Unternehmen in 195 Ländern genutzt. Die schwerwiegendste Entdeckung sei eine Remote-Code-Execution-Kette, mit der Angreifer eigene Befehle aus der Ferne ausführen und so die vollständige Kontrolle über einen Looker-Server übernehmen könnten.

Mit dieser Kontrolle könnten Angreifer laut dem Forschungsteam sensible Geheimnisse stehlen, Daten manipulieren und sich weiter in interne Netzwerke vorarbeiten. In Cloud-Instanzen könne die Schwachstelle möglicherweise sogar mandantenübergreifenden Zugriff ermöglichen, heisst es. "Ein solcher Zugriff ist besonders gefährlich, da Looker als zentrales Nervensystem für Unternehmensdaten fungiert", sagt Liv Matan, Senior Research Engineer bei Tenable.


Die zweite Schwachstelle ermögliche laut den Sicherheitsforschern den Diebstahl der internen Verwaltungsdatenbank von Looker, inklusive Zugangsdaten, Konfigurationswerten und Geheimschlüsseln. Google habe zwar schnell reagiert, um den Managed Cloud Service abzusichern, das Risiko bleibe jedoch für Unternehmen hoch, die Looker selbst hosten und Patches manuell einspielen müssen, schreibt Tenable. Für die Überwachung empfiehlt Tenable Research unter anderem, nach unerwarteten Dateien im Verzeichnis "git/hooks/" in Looker-Projektordnern zu suchen und Logs auf ungewöhnliche SQL-Fehler und Muster zu prüfen, die auf Missbrauch interner Datenbankverbindungen wie "looker__ilooker" hindeuten könnten. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Zero-Day-Leck in Microsoft Office gepatcht

 27. Januar 2026 - In verschiedenen Versionen von Microsoft Office klafft eine bereits aktiv ausgenutzte Sicherheitslücke. Office ab 2021 und Microsoft 365 werden serverseitig gepatcht, ältere Versionen erfordern die manuelle Installation eines Sicherheits-Updates.

Gefährliche Copilot-Schwachstelle Reprompt entdeckt

 19. Januar 2026 - Eine inzwischen geschlossene Sicherheitslücke namens Reprompt erlaubte es Angreifern, beliebige Daten aus Copilot Chats abzugreifen – sogar dann, wenn der Chat bereits wieder geschlossen wurde.

SSD-Tool Samsung Magician mit Sicherheitslücke

 7. Januar 2026 - Wer für seine Samsung-SSD das Hilfsprogramm Samsung Magician nutzt, sollte dringend auf die neueste Version aktualisieren. Ältere Versionen leiden unter einer Schwachstelle mit Schweregrad hoch.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER