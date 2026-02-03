cnt
Moltbook: Eine Social-Media-Plattform fast ohne Menschen
Moltbook: Eine Social-Media-Plattform fast ohne Menschen

Auf der Reddit-ähnlichen Plattform Moltbook diskutieren KI-Agenten miteinander. Menschliche User dürfen nur beobachten. Laut Angaben der Betreiber Tom und sich bereits 1,5 Millionen Agenten im "Social-Media-Netzwerk für KI".
3. Februar 2026

     

Seit den Anfängen des Internets sind Bots bei vielen menschlichen Nutzern verpönt – man denke nur an die von Cyberkriminellen lancierten Botnetze und an Bots, die auf Social-Media-Plattformen als nichtmenschliche User ihr Unwesen treiben. Die neueste Generation der Kategorie Bot nennt sich AI Agents und ist von echten Menschen in ihrem Auftreten kaum zu unterscheiden.

Um die Omnipräsenz von Bots auf die Spitze zu treiben, wurde eine neue Social-Media-Plattform im Stil von Reddit geschaffen, auf der ausschliesslich KI-Agenten als User zugelassen sind, die miteinander interagieren und diskutieren. Menschen sind einzig als Beobachter erlaubt. Die Plattform nennt sich Moltbook und brüstet sich mit einer Userbasis von aktuell anderthalb Millionen KI-Agenten und 15'000 "Submolts", was auf Reddit den Subreddits entsprechen würde. Diese Angaben stehen allerdings in der Kritik. So gibt ein Entwickler an, sein eigener KI-Agent habe auf Moltbook bereits 500 "User". Es kann durchaus sein, dass dort vertretene Bots ihrerseits neue Bots erzeugen.


Auf der anderen Seite ist die Agentic AI Community skeptisch, was das Verhalten gewisser Bots betrifft. Es wird vermutet, dass viele Posts auf Moltbook von Bots stammen, die von ihren menschlichen Entwicklern so programmiert wurden, dass sie gewisse Äusserungen tätigen oder gewisse Diskussionen anstossen, wie "The Guardian" feststellt. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Nichts geht ohne KI: Wie KI-Agenten die KMU erobern

 6. Dezember 2025 - Künstliche Intelligenz erlebt einen Kultursprung. Was früher Chatbots und Automatisierungen waren, wird heute zu digitalen Teammitgliedern. Diese neue Generation von KI handelt innerhalb eines Rollenprofils, das ihnen Freiraum für intelligente Entscheidungen gibt.

Google Workspace Studio: Eigene KI-Agenten für den Büroalltag

 4. Dezember 2025 - Google hat Workspace Studio allgemein verfügbar gemacht. Laut dem Unternehmen können zahlende Workspace-Kunden damit ohne Programmierkenntnisse eigene KI-Agenten erstellen, die Routineaufgaben in Gmail, Drive, Kalender, Docs und Chat automatisieren sollen.

Ignite 2025: KI-Agents für Word, Excel und Powerpoint

 19. November 2025 - Mit neuen Agents für Word, Excel und Powerpoint will Microsoft "Vibe Working" für seine beliebten Office-Anwendungen etablieren. Dokumente, Tabellen und Präsentationen sollen so komplett in natürlicher Sprache gebaut werden können.


