Moltbook: Eine Social-Media-Plattform fast ohne Menschen

Seit den Anfängen des Internets sind Bots bei vielen menschlichen Nutzern verpönt – man denke nur an die von Cyberkriminellen lancierten Botnetze und an Bots, die auf Social-Media-Plattformen als nichtmenschliche User ihr Unwesen treiben. Die neueste Generation der Kategorie Bot nennt sich AI Agents und ist von echten Menschen in ihrem Auftreten kaum zu unterscheiden.
Um die Omnipräsenz von Bots auf die Spitze zu treiben, wurde eine neue Social-Media-Plattform im Stil von Reddit
geschaffen, auf der ausschliesslich KI-Agenten als User zugelassen sind, die miteinander interagieren und diskutieren. Menschen sind einzig als Beobachter erlaubt. Die Plattform nennt sich Moltbook
und brüstet sich mit einer Userbasis von aktuell anderthalb Millionen KI-Agenten und 15'000 "Submolts", was auf Reddit den Subreddits entsprechen würde. Diese Angaben stehen allerdings in der Kritik. So gibt ein Entwickler an, sein eigener KI-Agent habe auf Moltbook bereits 500 "User". Es kann durchaus sein, dass dort vertretene Bots ihrerseits neue Bots erzeugen.
Auf der anderen Seite ist die Agentic AI Community skeptisch, was das Verhalten gewisser Bots betrifft. Es wird vermutet, dass viele Posts auf Moltbook von Bots stammen, die von ihren menschlichen Entwicklern so programmiert wurden, dass sie gewisse Äusserungen tätigen oder gewisse Diskussionen anstossen, wie "The Guardian" feststellt
.
(ubi)