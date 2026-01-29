cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Linux-Community fasst Plan für Linux-Torvalds-Nachfolge
Quelle: Depositphotos

Linux-Community fasst Plan für Linux-Torvalds-Nachfolge

Um die Kontinuität der Linux-Kernel-Entwicklung nach einem Ausscheiden von Linus Torvalds sicherzustellen, hat die Community jetzt einen Nachfolgeplan veröffentlicht.
29. Januar 2026

     

In der Linux-Community macht man sich Gedanken darüber, wie das Projekt weitergeführt wird, wenn Initiator Linus Torvalds dereinst einmal nicht mehr zur Verfügung steht.

Tatsächlich steht der Schöpfer des Linux-Kernels dem Projekt seit 35 Jahren vor, und laut Torvalds eigenen Worten ist die Kernel-Community mittlerweile grau und alt geworden. Wie "Toms Hardware" berichtet hat die Kernel-Community unlängst einen Plan ausgearbeitet, der in Aktion treten soll, wenn sich Torvalds zur Ruhe setzen möchte, oder wenn ihm etwas zustösst. Das auf Github veröffentlichte Dokument mit der Bezeichnung "Die Kontinuität des Linux-Kernel-Projekts" ist verhältnismässig einfach gehalten und soll nur dann zur Anwendung kommen, wenn es nicht zu einem reibungslosen Übergang kommt.


In diesem Fall wird die Kernel-Community zuerst einen Organisator bestimmen, welcher der letzte Organisator des Maintainer Sumit oder der aktuelle Vorsitzende des Technical Advisory Board (TAB) der Linux Foundation sein soll. Der Organisator soll sodann innert 72 Stunden Gespräche mit den Teilnehmern des letzten Sumit aufzunehmen. Liegt dieser über 15 Monate zurück, soll das TAB die Teilnehmer bestimmen, die wiederum weitere Maintainer einladen können. Diese Gruppe soll sodann innert zwei Wochen eine Entscheidung fällen und diese der Community mitteilen.

Derzeit gibt es allerdings keine Hinweise, dass Linus Torvalds in absehbarer Zeit zurücktreten könnte. Mit seinen 56 Jahren gehört der Linux-Vater ohnehin noch nicht zum alten Eisen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Ubuntu 25.10 kommt mit Gnome 49 und Kernel 6.17

 12. Oktober 2025 - Die jüngste Linux-Distribution Ubuntu 25.10 wird mit dem Linux-Kernel 6.17 sowie Gnome 49 ausgeliefert. Dazu wurden Systemkomponenten durch Rust-Versionen ersetzt.

Linux 6.16 veröffentlicht - Merge von 6.17 könnte sich verzögern

 29. Juli 2025 - Linux 6.16 ist offiziell veröffentlicht. Und Linus Torvalds warnt, dass das Merge-Fenster für Linux 6.17 aufgrund geplanter Familienreisen leicht chaotisch werden und sich verzögern könnte.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER