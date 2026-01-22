cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Nur jedes dritte Unternehmen erzielt durch KI mehr Umsatz
Quelle: Depositphotos

Nur jedes dritte Unternehmen erzielt durch KI mehr Umsatz

Wie eine CEO-Befragung von PricewaterhouseCoopers zeigt, wird in 56 Prozent der befragten Unternehmen durch die KI-Nutzung kein finanzieller Vorteil erzielt. Nur 40 Prozent sind allerdings der Ansicht, dass die KI-Investitionen genügen würden.
22. Januar 2026

     

Rund um den Globus folgen Unternehmen derzeit den Big-Tech-Versprechen und implementieren Künstliche Intelligenz in ihre Prozesse und Systeme. Wie jetzt eine CEO-Befragung von PricewaterhouseCoopers zeigt, sind die Ergebnisse in den meisten Fällen allerdings enttäuschend.

So erklärten 56 Prozent der 4454 befragten Chief Executives, sie würden noch keine finanziellen Erträge aus den KI-Investitionen erzielen. Immerhin gaben 30 Prozent an, in den vergangenen 12 Monaten Umsatzsteigerungen durch KI verzeichnet zu haben, und 26 Prozent erklärten, sie hätten die Kosten senken können. Der Anteil jener, die gleichzeitig den Umsatz steigern und die Kosten verringern konnten, wird mit 12 Prozent angegeben.


Gleichzeitig sind die Befragten der Ansicht, dass mehr in KI investiert werden müsse. So sind nur 40 Prozent der CEOs davon überzeugt, dass die Investitionen in KI den Unternehmenszielen entsprechen würden. Allerdings verfügt nur jedes zweite Unternehmen über eine klar definierte Roadmap für KI-Initiativen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Studie zeigt klare Erwartungen an die Schweizer KI-Politik

 21. Januar 2026 - Die Schweizer Bevölkerung steht Künstlicher Intelligenz, Blockchain und Quantencomputing mehrheitlich offen gegenüber, aber nicht naiv. Viele erwarten von der Politik Förderung und gleichzeitig Schutz vor Risiken.

KI treibt bis 2030 intelligenteres Geschäftswachstum voran

 19. Januar 2026 - Während KI heute primär auf Produktivitätssteigerung fokussiert ist, soll sie in den nächsten Jahren zunehmend der Innovation dienen. In einer globalen Studie von IBM wurden auch Schweizer Führungskräfte zum Thema befragt.

Laut MIT-Studie kann KI 12 Prozent der US‑Arbeitskräfte ersetzen

 30. November 2025 - In einer Studie des MIT wurde festgestellt, dass KI-Lösungen heute fast 12 Prozent der US-amerikanischen Arbeitskräfte ersetzen können. Damit liessen sich 1,2 Billionen an Gehältern und Sozialleistungen einsparen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER