jQuery 4 räumt mit Altlasten auf
Quelle: Pixabay/simplu27

jQuery 4 räumt mit Altlasten auf

Die Entwickler der breit genutzten JavaScript-Bibliothek jQuery haben ihr Werk in der neuen Version 4 publiziert. jQuery 4 kommt insgesamt moderner daher und verzichtet auf zahlreiche überkommene Mechanismen und den Support für veraltete Browser.
20. Januar 2026

     

Das jQuery-Projekt hat nach rund 10 Jahren eine neue Hauptversion der beliebten JavaScript-Bibliothek veröffentlicht. jQuery 4 ist ganz auf moderne Browser und Webtechnologien ausgelegt. Einige früher gern genutzte Mechanismen fallen weg, entsprechende Anwendungen müssen angepasst werden, wozu ein Upgrade Guide bereitsteht. So unterstützt die neue jQuery-Version den Browser Internet Explorer 10 und ältere Versionen nicht mehr. Das Gleiche gilt für andere veraltete Browser wie Edge Legacy, den früher gängigen Android Browser sowie frühere Versionen von Firefox. Interessanterweise bleibt der Support für Internet Explorer 11 mit Version 4 noch bestehen – er dürfte später mit jQuery 5 eingestellt werden.

Der neue Release macht darüber hinaus Schluss mit einer ganzen Reihe von Funktionen, die teils seit Jahren als veraltet gelten und schon länger durch native JavaScript-Funktionen ersetzt wurden, wie etwa jQuery.now oder jQuery.parseJSON. Zudem mischt sich jQuery in Version 4 nicht mehr in native JavaScript-Behaviors wie Focus- und Blur-Events ein.


Neu unterstützt jQuery Trusted Types, einen Sicherheitsstandard, der jetzt direkt in die Kerndateien von jQuery 4 integriert ist. Damit lassen sich zeitgemässe Vorgaben zur Sicherheit der Inhalte (Content Security Policies, CSP) merklich einfacher einhalten und Trusted-HTML-Inhalte auf sichere Weise durch DOM-basierte Vorgänge verarbeiten. Eine weitere bedeutende Neuerung: Der Source Code von jQuery liegt neu in Form von ES-Modulen vor und lässt sich damit direkt in modernen Entwicklungstools sowie nativ nutzen. (ubi)


