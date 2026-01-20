Asus steigt offiziell aus dem Smartphone-Geschäft aus

Erste Gerüchte zu einem möglichen Rückzug von Asus
aus dem Smartphone-Markt machten bereits Anfang des Jahres die Runde ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Nun ist es amtlich: Asus zieht sich definitiv aus dem Smartphone-Geschäft zurück. Dies bestätigte Asus-Verwaltungsratsvorsitzender Jonney Shih an einer Veranstaltung in Taiwan.
Solange nötig will das Unternehmen weiter Wartung, Software Updates und die laufende Garantie von Smartphones, die im Umlauf sind, gewährleisten. Neue Modelle sind aber definitiv nicht mehr zu erwarten. Wie "GSMarena" schreibt
, will man sich in der Entwicklungsabteilung des Herstellers stattdessen auf PCs und Produkte im Bereich "Physical AI" – sprich Roboter, Smart Glasses et cetera – konzentrieren.
(win)