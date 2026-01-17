cnt
Quelle: Depositphotos

Asus stoppt zwei RTX-Modelle wegen Speicherknappheit

Asus hat die Produktion der Geforce RTX 5070 Ti und der RTX 5060 Ti mit 16 Gigabyte Speicher eingestellt. Grund sind Engpässe beim Grafikspeicher, die die Fertigung teurer machen.
17. Januar 2026

     

Asus nimmt zwei Geforce-Modelle vorzeitig aus der Produktion, weil die Beschaffung von Speicher schwierig und die Herstellung dadurch zunehmend unrentabel wird. Wie "Winfuture" unter Berufung auf den YouTube-Kanal "Hardware Unboxed" berichtet, habe Asus bestätigt, dass die RTX 5070 Ti kaum noch lieferbar sei und deshalb vorzeitig den Status "End of Life" erhalten habe, weitere Produktion sei vorerst nicht geplant.

Laut "Hardware Unboxed" hätten Händler in Australien zudem bestätigt, dass die RTX 5070 Ti bereits nicht mehr über Distributoren verfügbar sei und voraussichtlich im ersten Quartal aus dem Sortiment verschwinde. Dem Bericht zufolge stehe auch die RTX 5060 Ti mit 16 Gigabyte kurz davor, und Asus habe angekündigt, keine weiteren Chargen zu fertigen.


Als Hintergrund nennt der Bericht die anhaltende "Speicherkrise", die auch mit dem KI-Boom zusammenhängt, weil Hersteller Kapazitäten in Richtung High Bandwidth Memory verlagern. Diese führen zu steigenden Preisen bei klassischen RAM-Modulen, SSDs und GPUs. (dow)




