NorthC baut weiteres Schweizer Rechenzentrum in Genf

NorthC will noch im ersten Quartal dieses Jahres mit dem Bau eines neuen Rechenzentrums in Genf beginnen. Die Anlage soll auf dem Campus "The Hive", einem Technologiepark etwas ausserhalb von Genf, entstehen und stellt das mittlerweile sechste Rechenzentrum des Anbieters in der Schweiz dar. Erst im vergangenen September hatte NorthC
den Bau eines neuen Rechenzentrums auf dem Campus UptownBasel in Arlesheim angekündigt. Hinzu kommen bestehende Standorte in Biel, Münchenstein und Winterthur.
Die gesamte IT-Kapazität den Genfer Rechenzentrums soll künftig 4,5 MW betragen, die in Phasen von 1,5 MW bereitgestellt werden. Die Gesamtfläche beläuft sich auf 5400 Quadratmeter. Den Bau will NorthC bis zum zweiten Quartal 2028 abschliessen.
Der Betreiber will das neue Rechenzentrum unter anderem auf Künstliche Intelligenz, HPC und Inferenzanwendungen ausrichten. Für diesen Zweck kommt laut NorthC eine Direkt-zu-Chip (D2C)-Flüssigkeitskühlung zum Einsatz, die Wärme von Computerchips effizienter ableitet als herkömmliche Methoden.
"Unser Fokus liegt auf regionaler Präsenz, skalierbarer und nachhaltiger Infrastruktur sowie technischer Expertise mit persönlicher Note", erklärt Patrik Hofer, Managing Director, NorthC Schweiz. "Die Regionalität spielt für uns eine entscheidende Rolle, und wir freuen uns, dass wir mit dem neuen Standort in Genf unsere digitalen Services noch näher an unsere Kunden in der Westschweiz bringen können." Gleichzeitig erhöhe NorthC die eigenen Kapazitäten, um die wachsende Nachfrage zu bedienen.
(sta)