VLC Media Player jetzt nativ für Windows on ARM

Wer einen PC oder ein Tablet mit ARM-basiertem SoC nutzt, musste beim beliebten VLC-Player bis jetzt mit einem emulierten Betrieb vorliebnehmen, was punkto Geschwindigkeit und Energieeffizienz merklich zu wünschen übrig lässt. Jetzt gibt es den Player auch in ARM-nativer Ausgabe: Die aktuellen, soeben final freigegebenen Versionen 3.0.22 und 3.0.32 enthalten neben dem x86- auch den ARM-Code. Die neuen Versionen setzen mindestens Windows 10 ab Version 1809 voraus und bedienen damit neben den neuesten KI-Notebooks mit ARM-Chip auch ältere ARM-basierte PCs und Tablets.
Neben der nativen ARM-Fähigkeit bieten die aktuellen Ausgaben von VLC Media Player neu einen Dark Mode und passen somit besser zu Gebrauchsmustern ausserhalb des Büros – unter anderem bei der Nutzung in einer abgedunkelten Umgebung. Ferner bieten die neuen Versionen zahlreiche aktualisierte Komponenten und beheben damit diverse Probleme mit unterschiedlichen Formaten. Verbesserungen sind zudem bei fortgeschrittenen Formaten wie ProRes, Opus, XVID MPEG 4 mit Hardware-Decodierung zu verzeichnen.
VLC 3.0.32 steht in unserer Freeware Library zum Download bereit
.
(ubi)