Amazon drückt Prime-Nutzern Alexa Plus auf
Quelle: Amazon

In den USA und in Kanada werden Prime-Mitglieder von Amazon ungefragt auf die neue Sprachassistenz Alexa Plus umgestellt – und müssen danach grössere Latenzen Und eingeschränkte Funktionen in Kauf nehmen.
13. Januar 2026

     

Amazon sieht es wohl als Benefit: wie verschiedene Reddit-User in den USA laut einem Artikel von "The Verge" (Paywall) berichteten, erhielten sie im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft ein nicht immer willkommenes Upgrade von Alexa auf das LLM-basierte Alexa Plus. Diese neue Variante von Amazons Sprachassistentin soll Dialoge im Konversationston führen und so besser mit dem menschlichen Gesprächspartner interagieren können.


Betroffen sind demnach die Nutzer von Echo-Geräten, Fire TV und Fire Tablets, vorerst beschränkt auf die USA und Kanada. Sie werden automatisch auf Alexa plus umgestellt – und zwar ohne Rückfrage, ohne Einwilligung und im Hintergrund, aber kostenlos. Amazon will mit der automatischen Umstellung der Prime-Nutzer die Verbreitung von Alexa Plus vorantreiben und damit unter anderem neue Werbemöglichkeiten erschliessen. Dummerweise handelt es sich bei der aktuell verfügbaren Version von Alexa Plus offensichtlich um eine noch unvollständige Testausgabe, denn nicht wenige User beschweren sich über einen eingeschränkten Funktionsumfang und grössere Latenzen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, mit dem Befehl "Alexa, exit Alexa Plus" zur klassischen Version zurückzuwechseln. (ubi)


