Neues Leben für Boses Soundtouch-Speaker

Die Soundtouch-Lautsprecher von Bose
verlieren im Jahr 2026 den Großteil ihrer bisher umfangreichen Funktionen ("Swiss IT Magazine" berichtete
), weil der Hersteller den Support für die Produktlinie einstellt und alle cloudbasierten Features abschaltet, Was in erster Linie für die Möglichkeit gilt, Musik von verschiedenen Streamingdiensten abzuspielen. Jetzt kommt aber Hoffnung auf: einerseits soll die Abschaltung nicht bereits am 18. Februar erfolgen, sondern erst am 6. Mai 2026. Bose will zweitens seine Web API künftig als Open Source veröffentlichen. Auf dieser Basis können Entwickler aus der Open Source Community alternative Lösungen bauen, damit die Soundtouch-Funktionalität auch in Zukunft zumindest teilweise erhalten bleibt.
Entsprechende Projekte
gibt es auf Github bereits jetzt. Die Anstrengungen der Entwickler wurden bisher aber torpediert, weil Bose keinen Zugang zu den Lautsprechern von ausserhalb des eigenen Ökosystems erlaubte. Die Open-Source-Projekte befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Es ist nicht klar, Ob die Projekte bis dann so weit sind, dass die Streaming-Möglichkeiten der Soundtouch-Lautsprecher nahtlos weiter verfügbar bleiben.
(ubi)