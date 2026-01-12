cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Neues Leben für Boses Soundtouch-Speaker
Quelle: Depositphotos

Neues Leben für Boses Soundtouch-Speaker

Bose will die Web API für die Soundtouch-Lautsprecher demnächst als Open Source veröffentlichen. Dies ermöglicht Entwicklern, eigene Lösungen für das Musikstreaming zu bauen – Bose selbst stellt den Streaming-Support im Mai 2026 ein.
12. Januar 2026

     

Die Soundtouch-Lautsprecher von Bose verlieren im Jahr 2026 den Großteil ihrer bisher umfangreichen Funktionen ("Swiss IT Magazine" berichtete), weil der Hersteller den Support für die Produktlinie einstellt und alle cloudbasierten Features abschaltet, Was in erster Linie für die Möglichkeit gilt, Musik von verschiedenen Streamingdiensten abzuspielen. Jetzt kommt aber Hoffnung auf: einerseits soll die Abschaltung nicht bereits am 18. Februar erfolgen, sondern erst am 6. Mai 2026. Bose will zweitens seine Web API künftig als Open Source veröffentlichen. Auf dieser Basis können Entwickler aus der Open Source Community alternative Lösungen bauen, damit die Soundtouch-Funktionalität auch in Zukunft zumindest teilweise erhalten bleibt.


Entsprechende Projekte gibt es auf Github bereits jetzt. Die Anstrengungen der Entwickler wurden bisher aber torpediert, weil Bose keinen Zugang zu den Lautsprechern von ausserhalb des eigenen Ökosystems erlaubte. Die Open-Source-Projekte befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Es ist nicht klar, Ob die Projekte bis dann so weit sind, dass die Streaming-Möglichkeiten der Soundtouch-Lautsprecher nahtlos weiter verfügbar bleiben. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Bose stellt Support für Soundtouch-Linie ein

 13. Oktober 2025 - Ab dem 18. Februar 2026 werden die Soundtouch-Lautsprecher von Bose, beim Launch 2013 als revolutionäre smarte Audiosysteme gefeiert, einen Grossteil der Funktionen verlieren – sie lassen sich dann nur noch als blosse Lautsprecher nutzen.

Sicherheitslücken in Sonos-Lautsprechern

 24. April 2025 - Verschiedene Sonos-Systeme leiden unter drei hoch riskanten Schwachstellen. Jetzt stehen aktualisierte Systemversionen zur Installation bereit.

Bose verklagt Apple-Tochter Beats

 28. Juli 2014 - Der vor kurzem von Apple übernommene Kopfhörerhersteller Beats soll ohne Erlaubnis von Bose patentierte Technologien zur Geräuschunterdrückung nutzen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER