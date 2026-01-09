Microsoft zieht der Präsentations-App Sway den Stecker

Gut zehn Jahre nach der Einführung der Office-Anwendung Sway gibt Microsoft
bekannt, das Präsentationswerkzeug Sway in Form der Desktop-Applikation per 1. Juni nicht mehr zu unterstützen, so ein Bericht
von "Windows Central". Wie der Konzern via Microsoft 365 Admin Center
bekanntgibt, soll die Windows-Anwendung per 1. Juni nicht mehr zur Verfügung stehen. Anwender sollen stattdessen die Online-Version von Sway nutzen, welche über dieselben Funktionen und Inhalte verfügt. In der Begründung heisst es, man wolle die Sway-Erfahrung optimieren und modernisieren. Mit der Änderung wolle man die App-Verwaltung vereinfachen und die Nutzung der webbasieren Version vorantreiben, welche dieselben Funktionen mit besserer Barrierefreiheit biete. Benutzer könnten über die Browser-Oberfläche via sway.cloud.microsoft
auf alle aktuellen und künftigen Funktionen wie auch auf ihre Inhalte zugreifen.
Sway wurde im Oktober 2014 als Preview vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Das Tool wurde konzipiert, um Ideen zu visualisieren sowie Präsentationen und Berichte zu erstellen, inklusive der Integration von Bildern und Videos. Schon 2018 gab der Softwarekonzern dann die Einstellung der Sway-App auf der iOS-Plattform bekannt.
(rd)