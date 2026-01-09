cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft zieht der Präsentations-App Sway den Stecker
Quelle: Microsoft

Microsoft zieht der Präsentations-App Sway den Stecker

Microsoft hat angekündigt, die Windows-Desktop-Anwendung Sway per 1. Juni nicht mehr zu unterstützen. Wer das Präsentationswerkzeug weiter benutzen will, soll stattdessen auf die Online-Version migrieren.
9. Januar 2026

     

Gut zehn Jahre nach der Einführung der Office-Anwendung Sway gibt Microsoft bekannt, das Präsentationswerkzeug Sway in Form der Desktop-Applikation per 1. Juni nicht mehr zu unterstützen, so ein Bericht von "Windows Central". Wie der Konzern via Microsoft 365 Admin Center bekanntgibt, soll die Windows-Anwendung per 1. Juni nicht mehr zur Verfügung stehen. Anwender sollen stattdessen die Online-Version von Sway nutzen, welche über dieselben Funktionen und Inhalte verfügt. In der Begründung heisst es, man wolle die Sway-Erfahrung optimieren und modernisieren. Mit der Änderung wolle man die App-Verwaltung vereinfachen und die Nutzung der webbasieren Version vorantreiben, welche dieselben Funktionen mit besserer Barrierefreiheit biete. Benutzer könnten über die Browser-Oberfläche via sway.cloud.microsoft auf alle aktuellen und künftigen Funktionen wie auch auf ihre Inhalte zugreifen.


Sway wurde im Oktober 2014 als Preview vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete). Das Tool wurde konzipiert, um Ideen zu visualisieren sowie Präsentationen und Berichte zu erstellen, inklusive der Integration von Bildern und Videos. Schon 2018 gab der Softwarekonzern dann die Einstellung der Sway-App auf der iOS-Plattform bekannt. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Neue Sway-Features nur fürs Office-365-Abo

 30. Juni 2016 - Microsofts multimediale Storytelling-App Sway bietet neu Passwortschutz und zeigt sich bei der Einbindung von externem Content deutlich grosszügiger – allerdings nur in der Version für die zahlende Office-365-Klientel.

Microsoft ergänzt Office um Präsentations-Tool Sway

 2. Oktober 2014 - Ab sofort steht den Microsoft-Kunden ein weiteres Office-Programm als Preview zur Verfügung. Es handelt sich dabei um Sway, ein Präsentationswerkzeug, welches unter anderem das Einbetten von interaktiven Inhalten in Präsentationen erlaubt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER