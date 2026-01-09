cnt
CES: Dell bringt 52-Zoll-King-Size-Monitor mit 6K-Support
CES: Dell bringt 52-Zoll-King-Size-Monitor mit 6K-Support

UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor heisst ein neuer Riesenbildschirm, den Dell an der CES präsentiert hat. Der Monitor stellt 6144 mal 2560 Bildpunkte dar und ist für 2900 Dollar verfügbar.
9. Januar 2026

     

Dell hat an der CES mit dem UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor einen Bildschirm im Überformat vorgestellt, der mit einer 52-Zoll-Diagonalen aufwartet und eine 6K-Auflösung unterstützt. Laut Hersteller handelt es sich um den weltweit ersten Monitor dieser Grössenklasse.

Der curved Monitor liefert eine Auflösung von 6144 x 2560 Bildpunkten mit 129 PPI bei einer Refresh Rate von 120Hz. Gross ist auch der Platzbedarf: Der Bildschirm misst in der Breite 117 cm und ist inklusive Fuss gut 66 cm hoch.


Was die Connectivity anbelangt, verfügt der Bildschirm über je zwei Display- und HDMI-Ports, 4 USB-Type-A- und 3 USB-C-Anschlüsse. Hinzu kommen ein Thunderbolt-4-Port sowie weitere USB-Ports mit Akku-Ladefunktionen. Dabei vermag das Gerät bis zu vier PCs gleichzeitig zu unterstützen, wobei für jedes Gerät ein Bereich zur Verfügung gestellt wird.

Dells neuer King-Size-Monitor ist per sofort zum Preis von 2900 Dollar verfügbar. (rd)
