CES: Dell bringt 52-Zoll-King-Size-Monitor mit 6K-Support

Dell
hat an der CES mit dem UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor einen Bildschirm im Überformat vorgestellt, der mit einer 52-Zoll-Diagonalen aufwartet und eine 6K-Auflösung unterstützt. Laut Hersteller handelt es sich um den weltweit ersten Monitor dieser Grössenklasse.
Der curved Monitor liefert eine Auflösung von 6144 x 2560 Bildpunkten mit 129 PPI bei einer Refresh Rate von 120Hz. Gross ist auch der Platzbedarf: Der Bildschirm misst in der Breite 117 cm und ist inklusive Fuss gut 66 cm hoch.
Was die Connectivity anbelangt, verfügt der Bildschirm über je zwei Display- und HDMI-Ports, 4 USB-Type-A- und 3 USB-C-Anschlüsse. Hinzu kommen ein Thunderbolt-4-Port sowie weitere USB-Ports mit Akku-Ladefunktionen. Dabei vermag das Gerät bis zu vier PCs gleichzeitig zu unterstützen, wobei für jedes Gerät ein Bereich zur Verfügung gestellt wird.
Dells neuer King-Size-Monitor ist per sofort zum Preis von 2900 Dollar verfügbar.
(rd)