CES: Acer bringt KI-Notebook mit weltgrösstem Touchpad

An der diesjährigen CES präsentiert Acer
eine Reihe von neuen Notebooks, die mit den von Intel frisch lancierten KI-Prozessoren der dritten Core-Ultra-Serie ausgestattet sind und allesamt als Copilot+- PCs gelten. Neben dem Swift Edge 14 AI mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm und seinem grösseren Bruder Swift Edge 16 AI sowie den Modellen Swift Go 14 AI und Go 16 AI fällt besonders das Modell Swift 16 AI auf. Es ist laut Hersteller mit dem weltweit grössten haptischen Touchpad mit Abmessungen von 175,5 x 109,7 mm ausgestattet – das Touchpad übernimmt so neben seinen übrigen Funktionen auch die Aufgaben eines kleinen Grafiktabletts, zumal es sich auch mit dem mitgelieferten Stift bedienen lässt.
Im Inneren stecken Intel-Prozessoren bis zum Core Ultra X9 388H mit integrierter Arc-B390-Grafik. Der OLED-Touchscreen mit 16-Zoll-Diagonale und 3K-Auflösung (WQXGA+) Bietet eine Bildwiederholrate bis 120 Hz und deckt zu 100 Prozent den DCI-P3-Farbraum ab. An Anschlüssen sind zwei Thunderbolt-4-fähige USB-C-Ports sowie Ports für USB-A und HDMI an Bord, dazu kommt ein MicroSD-Slot. Das Gerät bietet zudem Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4.
