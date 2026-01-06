cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
CES: Acer bringt KI-Notebook mit weltgrösstem Touchpad
Quelle: Acer

CES: Acer bringt KI-Notebook mit weltgrösstem Touchpad

Acer gehört zu den Herstellern, die an der CES 2026 Notebooks auf Basis der neuesten Core-Ultra-Generation 3 von Intel vorstellen. Eines der Modelle wartet mit einem besonders grossen Touchpad auf,.
6. Januar 2026

     

An der diesjährigen CES präsentiert Acer eine Reihe von neuen Notebooks, die mit den von Intel frisch lancierten KI-Prozessoren der dritten Core-Ultra-Serie ausgestattet sind und allesamt als Copilot+- PCs gelten. Neben dem Swift Edge 14 AI mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm und seinem grösseren Bruder Swift Edge 16 AI sowie den Modellen Swift Go 14 AI und Go 16 AI fällt besonders das Modell Swift 16 AI auf. Es ist laut Hersteller mit dem weltweit grössten haptischen Touchpad mit Abmessungen von 175,5 x 109,7 mm ausgestattet – das Touchpad übernimmt so neben seinen übrigen Funktionen auch die Aufgaben eines kleinen Grafiktabletts, zumal es sich auch mit dem mitgelieferten Stift bedienen lässt.


Im Inneren stecken Intel-Prozessoren bis zum Core Ultra X9 388H mit integrierter Arc-B390-Grafik. Der OLED-Touchscreen mit 16-Zoll-Diagonale und 3K-Auflösung (WQXGA+) Bietet eine Bildwiederholrate bis 120 Hz und deckt zu 100 Prozent den DCI-P3-Farbraum ab. An Anschlüssen sind zwei Thunderbolt-4-fähige USB-C-Ports sowie Ports für USB-A und HDMI an Bord, dazu kommt ein MicroSD-Slot. Das Gerät bietet zudem Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4.
(ubi)
(Quelle: Acer)
(Quelle: Acer)


Weitere Artikel zum Thema

Schlankes Tablet mit grossem Akku

 30. August 2025 - Acer Iconia X12

Acer steigt ins Wearable-Geschäft ein

 20. Mai 2025 - Acer hat im Rahmen der Computex in Taiwan einen smarten Ring sowie Ohrstöpsel mit Übersetzungsfunktion in 15 Sprachen vorgestellt.

Acer präsentiert SpatialLabs Eyes Stereo Kamera für 3D-Aufnahmen

 2. Juni 2024 - Mit Acers neuer SpatialLabs Eyes Stereo Kamera lassen sich Bilder und Videos in 3D aufnehmen und gleich streamen. Dazu unterstützt die Kamera auch 3D-Videokonferenzen via Teams.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER