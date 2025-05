Acer steigt ins Wearable-Geschäft ein

PC-Hersteller Acer erweitert über seine Tochter Acer Gadget sein Portfolio weiter. Nachdem seit geraumer Zeit bereits E-Scooter im Angebot zu finden sind, kommen nun Wearables hinzu – konkret ein smarter Ring sowie ein Ohrstöpsel mit Übersetzungsfunktion. Beides wurde im Rahmen der Computex in Taiwan präsentiert. Mit dem Acer FreeSense Ring lanciert Acer eine Alternative etwa zu Samsungs Galaxy Ring. Der aus Titan gefertigte Ring soll rund um die Uhr verschiedene biometrische Daten wie Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Sauerstoffsättigung im Blut und Schlafqualität messen. Die erhobenen Daten werden über eine App ausgewertet, welche individuelle Gesundheitseinblicke verspricht – und das ohne Monatsabo, wie Acer unterstreicht. Der Ring wiegt je nach Grösse lediglich 2 bis 3 Gramm und ist in Schwarz und Gold erhältlich – der Akku soll bis zu vier Tage halten. Informationen zum Thema Verfügbarkeit oder Preis gibt es noch keine.Mit den AI TransBuds bringt Acer zudem Ohrhörer auf den Markt, die eine bidirektionale Echtzeit-Sprachübersetzung in 15 Sprachen – darunter auch Deutsch – ermöglichen. Für eine Unterhaltung reicht es laut Medienmitteilung aus, wenn nur eine Person die Ohrhörer trägt. Die Geräte unterstützen zudem Live-Untertitelung und Transkription, was sie für Gespräche, Meetings oder Online-Veranstaltungen nutzbar macht. Aus den Spezifikationen kann man entnehmen, dass die Ohrhörer mit einem Lade-Case kommen, das via USB-C geladen wird, und dass sie gut 65 Gramm wiegen. Auch hier fehlen Infos zu Preise und Verfügbarkeit. (mw)