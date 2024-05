Acer präsentiert SpatialLabs Eyes Stereo Kamera für 3D-Aufnahmen

SpatialLabs Eyes Stereo Kamera heisst eine neue Kamera für dreidimensionale Bilder, die Acer vorgestellt hat. Die als Consumer-Kamera positionierte 3D-Kamera ermöglicht stereoskopische Aufnahmen von 3D-Bildern und unterstützt eine Auflösung von 8 Megapixel pro Auge.Die 3D-Kamera ist weiter mit einem Auto- sowie einem Touch-Fokus ausgestattet, ebenfalls an Bord ist ein elektronischer Bildstabilisator. Dazu ist es möglich, wichtige Einstellungen wie ISO, Verschlusszeit oder Weissabgleich manuell vorzunehmen, ansonsten besorgt dies die Automatik. Der verbaute 1500-mAh-Akku reicht für 180 Bilder oder 37 Minuten Videoaufnahmen. Gespeichert werden die Daten auf einer Micro-SD-Karte und für die Anbindung an einen Rechner kommt ein USB-Type-C-Slot zum Einsatz. Dazu versteht sich die Kamera mit dem Echtzeit-3D-Streaming, womit die 3D-Inhalte live auf Youtube oder anderen Plattformen geteilt werden können.Im dritten Quartal will Acer Videotelefonie ausserdem durch ein Widget unterstützen, das 3D-Videokonferenzen via Teams und Meet bei einer 1080p-Auflösung ermöglicht, bei Zoom sind hier immerhin 720p drin.Wann Acer die SpatialLabs Eyes Stereo Kamera auf den Markt bringen will oder wie sich das Pricing gestaltet, ist offen. (rd)