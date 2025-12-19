cnt
Logo Swiss IT Magazine
Facebook könnte Links zur Premium-Funktion machen
Quelle: Depositphotos

Meta experimentiert auf Facebook damit, das Teilen von Links ohne Meta Verified stark zu begrenzen. Der Test betrifft zunächst Creator und Seiten im professionellen Modus. Verlage sind laut Meta zwar vorerst nicht dabei, das Thema ist für Publisher aber heikel, weil weniger Links auch weniger Traffic bedeuten können.
19. Dezember 2025

     

Facebook probiert aus, Links in normalen Beiträgen für manche Nutzer ohne Abo stark einzuschränken. Laut "Engadget" veröffentlichte der Social-Media-Berater Matt Navarra auf Threads einen Screenshot einer Benachrichtigung von Meta, in der steht, dass "bestimmte Facebook-Profile ohne Meta Verified, darunter auch Ihres, auf das Teilen von Links in zwei organischen Beiträgen pro Monat beschränkt werden".

Ein Meta-Sprecher bestätigte den Test dem Technikmagazin. Demnach betrifft er derzeit eine nicht genannte Anzahl von Creatorn und Seiten, die den professionellen Modus auf Facebook nutzen. Verlage seien vorerst nicht betroffen. Der Sprecher sagte ausserdem: "Es handelt sich um einen begrenzten Test, um herauszufinden, ob die Möglichkeit, mehr Beiträge mit Links zu veröffentlichen, einen Mehrwert für Meta-verifizierte Abonnenten bietet".


Für Creator wäre die Änderung vor allem deshalb spürbar, weil Links oft der direkte Weg zu eigenen Websites, Shops oder Partnerseiten sind. Und auch wenn Publisher laut Meta aktuell nicht Teil des Tests sind, könnte ein solches Modell ihnen indirekt schaden, weil sie stark davon abhängen, dass Beiträge auf Facebook Leser auf externe Artikel führen.

Der Bericht verweist zudem auf den Preis von Meta Verified, das laut Bericht ab 14,99 Dollar pro Monat kostet. Wenn das Posten von Links tatsächlich stärker an ein Abo gekoppelt würde, wäre das eine weitere Einschränkung für alle, die Facebook nutzen, um Reichweite nach aussen zu lenken. (dow)


