Facebook schafft Like-Button auf externen Websites ab
Quelle: Depositphotos

Facebook schafft Like-Button auf externen Websites ab

Der Facebook-Like-Button auf externen Websites wird ab Februar 2026 Geschichte, genauso wie die Facebook-Kommentarfunktion. Das hat Meta angekündigt.
11. November 2025

     

Meta hat angekündigt, dass zwei der Facebook Social Plugins – der Like-Button und die Kommentar-Funktion für externe Websites – per 10. Februar 2026 eingestellt werden. Der Like-Button ermöglicht das Liken von Inhalten ausserhalb von Facebook, während die Kommentar-Funktion das Kommentieren über Facebook auf externen Webseiten erlaubt. Beide Plugins werden ab dem Stichtag nicht mehr dargestellt. Technisch wird die Änderung so umgesetzt, dass die betroffenen Elemente als unsichtbare (0 x 0 Pixel grosse) Platzhalter gerendert werden, um Fehler oder Funktionsstörungen auf Websites zu vermeiden.

Laut Meta ist somit keine unmittelbare Handlung seitens der Website-Entwicklern erforderlich, die Funktionalität der Webseiten bleibe erhalten und es erscheine keine Fehlermeldung. Optional könne der entsprechende Code allerdings entfernt werden, um "ein aufgeräumteres Nutzererlebnis" zu gewährleisten, so Meta via Blog.


Meta begründet die Entscheidung mit einem Rückgang der Nutzung und dem Ziel, die Plattform an moderne Anforderungen anzupassen. Eingeführt wurden die beiden Plugins im Jahr 2010. (mw)


