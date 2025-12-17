cnt
Onenote bekommt neue Optionen für die Rechtschreibprüfung
Quelle: Depositphotos

Onenote bekommt neue Optionen für die Rechtschreibprüfung

In Onenote unter Windows können Nutzer die Korrektursprache künftig gezielter festlegen, auch für ganze Seiten und als Standard. Das Update richtet sich vor allem an mehrsprachige Nutzer und Teams, die konsistente Spracheinstellungen brauchen.
17. Dezember 2025

     

Onenote unter Windows erhält neue Optionen, um die Rechtschreibprüfung besser zu steuern. Nach Angaben von Microsoft können Nutzer künftig eine Korrektursprache auf eine komplette Notizbuchseite anwenden oder eine Standardsprache festlegen, die unabhängig von der Tastatureingabe bleibt.

Das Unternehmen erklärt, die bisherige Korrektur auf Absatzebene, die sich an der Tastatursprache orientiert, bleibe weiterhin erhalten. Neu sei, dass sich damit ein einheitlicher Schreibstil auf einer Seite besser durchsetzen lasse, und dass sich eine feste Standardsprache einstellen lasse, ohne dass Onenote automatisch der Tastatureingabe folgt.


Laut Microsoft finden Nutzer die neuen Einstellungen in Onenote unter Windows unter "Überprüfen" > "Sprache" > "Sprache für Rechtschreibprüfung festlegen". Dort lasse sich die gewählte Sprache entweder auf die gesamte Seite anwenden oder als Standard für neue Seiten und Inhalte setzen, indem die Option "Tastatureingabesprache folgen" deaktiviert wird.

Das Update wird laut Microsoft für Onenote unter Windows ab Version 2512 mit Build 19515.20000 oder höher ausgerollt und soll voraussichtlich Ende Januar 2026 allgemein verfügbar sein. (dow)


