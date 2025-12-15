Microsoft unterstützt Windows Admin Center neu auf ARM-PCs

Systemadministratoren dürfen sich freuen: Neu steht Windows Admin Center auch auf ARM-basierten PCs zur Verfügung, wie Microsoft ankündigt: "Windows Admin Center unterstützt jetzt ARM-basierte Copilot+-PCs und bietet Ihnen die leistungsstarke, browserbasierte Verwaltungserfahrung, auf die Sie sich verlassen, für die fortschrittlichsten KI-gestützten Geräte von Microsoft
." Konkret nennt sich die neue Version Windows Admin Center 2511 for ARM-based Copilot+-PCs
.
Mit dem Schritt will Microsoft den zunehmenden Einsatz ARM-basierter PCs im Unternehmensumfeld zusätzlich attraktiver machen: "Unternehmen, die grosse Deployments evaluieren, haben auf diesen Moment gewartet. Jetzt können IT-Administratoren ihr gesamtes Windows-Ökosystem – Server, Cluster und Desktops – direkt von ARM-Geräten aus verwalten, ohne dabei auf Funktionalität verzichten zu müssen." Neben dem Support für ARM-basierte Copilot+-PCs bringt Windows Admin Center 2511
zahlreiche weitere Verbesserungen sowie neue respektive wieder eingeführte Features. Letzteres ist der Fall beim High Availability Deployment: Es ist nun wieder möglich, Windows Admin Center in einem Failover-Cluster bereitzustellen, wobei das Feature mit dem aktualisierten Gateway kompatibel ist. Darüber bietet ermöglicht Version 2511 Verbesserungen für stille Installation sowie Support für stille Installationen via Kommandozeile mit verbesserten Features.
(ubi)