Jolla wagt Comeback mit neuem Linux-Smartphone
Jolla wagt Comeback mit neuem Linux-Smartphone

Der finnische Hersteller Jolla will ein neues Smartphone auf den Markt bringen, das mit dem Linux-basierten Sailfish OS läuft und sich als unabhängige Alternative zu Android und iOS positioniert. Das Gerät soll über eine Vorbestellaktion finanziert werden und nur gebaut werden, wenn genug Bestellungen zusammenkommen.
8. Dezember 2025

     

Der finnische Anbieter Jolla arbeitet erneut an einem eigenen Smartphone, das mit dem Linux-basierten Sailfish OS laufen und sich klar von Android- und iOS-Geräten abheben soll. Laut "Winfuture", das sich auf einen Bericht von "Phoronix" stützt, bietet Jolla im eigenen Online-Shop einen "Jolla Phone Preorder Voucher" für 99 Euro an. Dieser Gutschein gilt als Vorbestellung für ein geplantes neues Gerät und soll vollständig zurückerstattet werden, falls das Projekt nicht zustande kommt. Produziert werden soll das Smartphone nur, wenn bis zum 4. Januar mindestens 2000 Vorbestellungen eingehen – diese Schwelle ist nach Angaben des Unternehmens bereits erreicht.

Frühbesteller sollen das Telefon später für 499 Euro erhalten. Der reguläre Verkaufspreis liege laut Berichten bei 599 bis 699 Euro. Der Vertrieb ist zunächst auf die EU, Grossbritannien, Norwegen und die Schweiz ausgelegt. Jolla spricht von einem "unabhängigen europäischen Linux-Telefon", das nach dem Prinzip "Do It Together" gemeinsam mit der Community weiterentwickelt werden soll.


Technisch in Aussicht gestellt werden 12 GB RAM, 256 GB interner Speicher, der auf bis zu 2 TB erweitert werden können soll, ein wechselbarer Akku sowie physische Privacy-Schalter, mit denen sich Funktionen wie Kamera oder Funkverbindungen hardwareseitig abschalten lassen. Als Basis ist ein bisher nicht näher genannter 5G-Chip von Mediatek vorgesehen. (dow)


