Neuer Studiengang für Security, Plattformen und DevOps
Quelle: FHNW / Pati Grabowicz

Neuer Studiengang für Security, Plattformen und DevOps

Die Hochschule für Informatik FHNW führt ab Februar 2026 die Studienrichtung "Security, Platforms & DevOps" ein. Sie soll den steigenden Bedarf an Fachkräften decken, die Softwareentwicklung, Betrieb und Sicherheit ganzheitlich verbinden können.
6. Dezember 2025

     

Die Hochschule für Informatik FHNW führt ab dem Frühjahrsemester 2026 die neue Studienrichtung "Security, Platforms & DevOps" ein. Das Angebot ist Teil des Bachelor-Studiengangs Informatik und sei eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Fachkräften, die Softwareentwicklung, Betrieb und Sicherheit integriert betrachten können. Hintergrund sind zunehmende Cyberangriffe, wachsende Systemkomplexität und der Bedarf an stabilen, skalierbaren digitalen Infrastrukturen.

Die neue Studienrichtung verspricht die Vermittlung von Kompetenzen in den Bereichen digitale Sicherheit, Plattformtechnologien und moderne Softwarearchitektur. Studierende sollen lernen, robuste Systeme zu konzipieren, Risiken zu erkennen und produktive Softwareumgebungen gemeinsam mit Praxispartnern zu betreiben. Das Ausbildungsprofil möchte eine Lücke zwischen Theorie und Praxis schliessen und soll künftige DevSecOps-Fachkräfte gezielt vorbereiten.


Die Studienrichtung startet im Februar 2026 am Standort Brugg-Windisch (Bild) und kann in Vollzeit oder berufsbegleitend absolviert werden. (mw)


Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
