Neuer Studiengang für Security, Plattformen und DevOps

Die Hochschule für Informatik FHNW
führt ab dem Frühjahrsemester 2026 die neue Studienrichtung "Security, Platforms & DevOps" ein. Das Angebot ist Teil des Bachelor-Studiengangs Informatik und sei eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Fachkräften, die Softwareentwicklung, Betrieb und Sicherheit integriert betrachten können. Hintergrund sind zunehmende Cyberangriffe, wachsende Systemkomplexität und der Bedarf an stabilen, skalierbaren digitalen Infrastrukturen.
Die neue Studienrichtung verspricht die Vermittlung von Kompetenzen in den Bereichen digitale Sicherheit, Plattformtechnologien und moderne Softwarearchitektur. Studierende sollen lernen, robuste Systeme zu konzipieren, Risiken zu erkennen und produktive Softwareumgebungen gemeinsam mit Praxispartnern zu betreiben. Das Ausbildungsprofil möchte eine Lücke zwischen Theorie und Praxis schliessen und soll künftige DevSecOps-Fachkräfte gezielt vorbereiten.
Die Studienrichtung startet im Februar 2026 am Standort Brugg-Windisch (Bild) und kann in Vollzeit oder berufsbegleitend absolviert werden.
(mw)