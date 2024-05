FHNW lanciert die Informatik-Vertiefung DevOps

Die Hochschule für Technik FHNW lanciert die neue Vertiefung DevOps, eine Vertiefungsrichtung des Bachelor-of-Science-Studiengangs Informatik. Die Idee hinter der neuen Vertiefungsrichtung ist laut Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW , dass Software-Entwicklung nicht aufhört, wenn das Produkt bereit ist für das Verteilen (Deployment), sondern weitergeht, solange das Produkt auf dem Markt ist beziehungsweise verwendet wird.Das "brandneue" Angebot richtet sich an Studierende, die ihre Software nicht nur selbst professionell entwickeln, sondern auch betreiben möchten. Beispielsweise für Plattformentwicklerinnen und -entwickler, die ihre Erfahrungen im Betrieb von Infrastrukturen auf den Betrieb von Applikationen übertragen möchten, oder Applikationsentwickler, die ihre Apps selbst hosten und betreiben möchten. "Das Schöne an DevOps ist, dass es die klassischen Strömungen Development und Operations miteinander verbindet", erläutert Sebastian Graf, Professor für Cloud-Infrastrukturen und agilen Softwarebetrieb an der Hochschule für Technik FHNW.Auch in der Vertiefungsrichtung DevOps spielen Praxisprojekte eine zentrale Rolle, doch anders als bisher werden Projekte nun nicht nach einem Semester abgeschlossen. Die Studierenden werden kontinuierlich an Projekten arbeiten und sie über mehrere Semester entwickeln und betreiben. "Mit der neuen Vertiefungsrichtung bieten wir den Studierenden als erste Fachhochschule der Schweiz eine dezidierte Fachausbildung auf Bachelorstufe im Bereich DevOps", ergänzt Ruth Schmitt, Leiterin Ausbildung an der Hochschule für Technik FHNW.Die Vertiefungsrichtung DevOps wird auf das Herbstsemester 2024 gestartet.Weitere Informationen zur neuen Informatik-Vertiefungsrichtung DevOps sind über diese Website zu finden . (cma)