cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Nvidia stellt Support für GTX-1000-Serie ein
Quelle: Nvidia

Nvidia stellt Support für GTX-1000-Serie ein

Nvidia hat angekündigt, den Support für die Geforce-GTX-900- sowie der GTX-1000-Serie einzustellen. Vorerst nur auf Linux, Windows dürfte wohl bald folgen.
4. Dezember 2025

     

Nvidia stellt den Support für eine Reihe älterer, aber beliebter Grafikkarten unter Linux ein. Vom Support-Ende betroffen sind die Serien Geforce GTX 900 und GTX 1000 – und damit unter anderem auch das Modell GTX 1080 Ti, das 2016 erschien und reissenden Absatz fand.

Wie "Winfuture" schreibt, werden die betroffenen Modelle künftig lediglich durch sogenannte Legacy-Treiber bedient, bei denen kritische Sicherheitslücken geschlossen werden. Es gibt allerdings keine Anpassungen mehr für neue Spiele, keine neuen Funktionen und auch keine Leistungsverbesserungen. Gerade auf Linux könnte dies problematisch sein, da hier oft aktuelle Treiber notwendig seien, um Games im Windows-Kompatibilitätsmodus zu starten.


"Winfuture" ergänzt ausserdem, dass sich die Änderungen vorerst zwar nur auf Linux beschränken, in Vergangenheit derselbe Schritt für Windows aber meist nicht lange auf sich warten liess. Es ist darum davon auszugehen, dass die betroffenen Modelle im Laufe des nächsten Jahres dann auch unter Windows ihren Support verlieren. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Nvidia darf wieder KI-Chips nach China liefern

 15. Juli 2025 - Nvidia-CEO Jensen Huang hat sich mit der US-Regierung getroffen. In Folge sollen nun die Exportbeschränkungen, die Nvidia den Verkauf von KI-Chips des Typs H20 nach China verunmöglicht hatten, aufgehoben werden.

Kabel von Nvidias RTX 5090 schmoren weiter durch

 27. Mai 2025 - An die Premium-Nvidia-Grafikkarte RTX 5090 angeschlossene Kabel brennen offenbar weiterhin durch. Das zugrunde liegende Problem liegt im Design der Karte selbst.

CES: Nvidia stellt RTX 50-Serie und KI-Minicomputer Digits vor

 7. Januar 2025 - Nvidia hat an der CES die neuen Grafikkarten der Gforce RTX 50 Series und einen neuen Minicomputer vorgestellt, der für die Arbeit an und mit Large Language Models (LLMs) ausgelegt ist.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER