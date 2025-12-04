Nvidia stellt Support für GTX-1000-Serie ein

Nvidia
stellt den Support für eine Reihe älterer, aber beliebter Grafikkarten unter Linux ein. Vom Support-Ende betroffen sind die Serien Geforce GTX 900 und GTX 1000 – und damit unter anderem auch das Modell GTX 1080 Ti, das 2016 erschien und reissenden Absatz fand.
Wie "Winfuture" schreibt
, werden die betroffenen Modelle künftig lediglich durch sogenannte Legacy-Treiber bedient, bei denen kritische Sicherheitslücken geschlossen werden. Es gibt allerdings keine Anpassungen mehr für neue Spiele, keine neuen Funktionen und auch keine Leistungsverbesserungen. Gerade auf Linux könnte dies problematisch sein, da hier oft aktuelle Treiber notwendig seien, um Games im Windows-Kompatibilitätsmodus zu starten.
"Winfuture" ergänzt ausserdem, dass sich die Änderungen vorerst zwar nur auf Linux beschränken, in Vergangenheit derselbe Schritt für Windows aber meist nicht lange auf sich warten liess. Es ist darum davon auszugehen, dass die betroffenen Modelle im Laufe des nächsten Jahres dann auch unter Windows ihren Support verlieren.
(mw)